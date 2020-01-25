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25 января • обновлено в 11:48
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Украинцев ждет новый курс доллара: аналитик рассказал, сколько будет стоить валюта

1.3т
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В Украине курс доллара на наличном рынке в первые чила февраля будет торговаться у отметок 24,3-24,4 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Курс гривни в пятницу утром торгуется на отметке 24,28 грн за доллар. Рынок переваривает заявления Президента и Премьера в отношении инвестиционных каникул и защиты иностранных инвесторов, а также рекордно дешевого привлечения 1 млрд. евро через 10 летние еврооблигации. Спрос на облигации оказался существенно выше предложения", –говорится в прогнозе.

Национальный банк Украины

Национальный банк Украины

Новости
Доллар заметно подорожал, евро пробил новую отметку: опубликован курс в банках Украины

Такая динамика наблюдается и на фоне сообщений о том, что Украина в 2020 году должна выплатить 16,4 млрд долларов госдолга, пиковые выплаты приходятся на третий квартал – 6,3 млрд долларов.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году треть бюджета страны пойдет на погашение госдолга, министр финансов Украины Оксана Макарова в свою очередь заявила о том, что госдолг страны в 2019 году снизился до менее чем 60% ВВП, а в 2020 году запланировано снижение до менее чем 50% ВВП.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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