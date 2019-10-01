Украинцев ждет новый курс доллара: аналитик озвучил стоимость

В Украине курс доллара до 7 октября может опустить до рекордной отметки ниже 24 грн/$ (по состоянию на 1 октября – 24,2 грн/$).

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик Владимир Мазуренко. По его словам, рекордные вложения в украинские долговые ценные бумаги в том числе от иностранцев позволяют гривне продолжить свое укрепление. А курс протестирует новую психологическую отметку в 24 грн/$.

"Думаю, что 24 грн/$ в ближайшую неделю рынок пробьет. Позитивная тенденция на рынке, которую можно заметить по результатам закрытия торгов и по итогам недели дают вполне позитивные сигналы. Также растет и суверенный рейтинг Украины. Единственный негативный фактор имеет скорее политические корни. Я говорю о ситуации на Донбассе, о политической стабильности", – отмечает эксперт.

Напомним, пассажиры международного аэропорта "Борисполь" (находися под Киевом) жалуются на крайне невыгодный курс в обменниках на его территории. В них на каждом долларе "наваривают" 4,30 грн.

На это обратил внимание журналист Вячеслав Буткалюк. В понедельник, 30 сентября, он опубликовал фотографию курса в одном из пунктов обмена валюты в аэропорту.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B", а рейтинги по национальной шкале в Украине - с "uaBBB" до "uaA".

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