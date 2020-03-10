Украинцев из-за обвала нефти ждет новый курс доллара: аналитик спрогнозировал стоимость

В Украине курс доллара из-за нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией, снижения цен на сырьевых рынках и падения спроса на ОВГЗ перейдет в новый коридор и в ближайшее время перешагнет отметку в 26 грн/$.

"Вчера на Лондонской бирже на 10-15% подешевели акции украинских компаний. Сегодня появится возможность продать ОВГЗ, скорее всего, будут активно сбрасывать ОВГЗ, будут пытаться войти в доллар из гривни и это может оказать сильное давление. Если смотреть именно на торговый баланс, мне кажется, что падение цен на нефть это скорее плюс. Если Нацбанк будет себя осторожно вести, я думаю, что коридор до 27 грн сохранится", – рассказал в комментарии OBOZREVATEL руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий.

При этом эксперт считает, что наиболее вероятный курс на ближайшее время – около 26 грн/$. Это связано с тем, что вместе с падением стоимости нефти снижаются и цены на другое сырье – металл, руду, зерно. Экспорт этой продукции приносит Украине львиную долю валютной выручки.

Ранее OBOZREVATEL также писал, почему не стоит поддаваться панике и покупать валюту во время ажиотажного спроса на нее.

К слову, всего за сутки в обменниках курс доллара взвинтили на 80 коп./$, стоимость валюты выросла до 25,8 грн/$.

В агентстве Fitch уверены: цикл смягчения ставки НБУ, снижение притока нерезидентов в ОВГЗ, увеличение дефицита счета текущих операций и рост глобальной неопределенности приведут к ослаблению гривны в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Прошлогодняя тенденция останется в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

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