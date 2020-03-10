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10 марта • обновлено в 15:19
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Украинцев из-за обвала нефти ждет новый курс доллара: аналитик спрогнозировал стоимость

5.7т
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В Украине курс доллара из-за нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией, снижения цен на сырьевых рынках и падения спроса на ОВГЗ перейдет в новый коридор и в ближайшее время перешагнет отметку в 26 грн/$.

"Вчера на Лондонской бирже на 10-15% подешевели акции украинских компаний. Сегодня появится возможность продать ОВГЗ, скорее всего, будут активно сбрасывать ОВГЗ, будут пытаться войти в доллар из гривни и это может оказать сильное давление. Если смотреть именно на торговый баланс, мне кажется, что падение цен на нефть это скорее плюс. Если Нацбанк будет себя осторожно вести, я думаю, что коридор до 27 грн сохранится", – рассказал в комментарии OBOZREVATEL руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий.

Украинцев из-за обвала нефти ждет новый курс доллара: аналитик спрогнозировал стоимость

При этом эксперт считает, что наиболее вероятный курс на ближайшее время – около 26 грн/$. Это связано с тем, что вместе с падением стоимости нефти снижаются и цены на другое сырье – металл, руду, зерно. Экспорт этой продукции приносит Украине львиную долю валютной выручки.

Ранее OBOZREVATEL также писал, почему не стоит поддаваться панике и покупать валюту во время ажиотажного спроса на нее.

К слову, всего за сутки в обменниках курс доллара взвинтили на 80 коп./$, стоимость валюты выросла до 25,8 грн/$.

В агентстве Fitch уверены: цикл смягчения ставки НБУ, снижение притока нерезидентов в ОВГЗ, увеличение дефицита счета текущих операций и рост глобальной неопределенности приведут к ослаблению гривны в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Прошлогодняя тенденция останется в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Xoxлодyпыe свинопасы радостно визжали о крахе Российского фондового рынка, а между тем компании ccaно-блакитного Каганата обвались на 15%, а Российские на 13%. Ну, свинопасы, шо хрюкните?
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фил филька
фил филька
эхехе приведу ка я тут цитату упоротого под статьей о рубле за 80: "Ну что, лишнехромосомщики, готовы к очередному развалу? А развалиться придется, законы экономики и истории еще никто не отменял, чем ниже цены на нефть, тем быстрее мир избавится от заразы "русского мира". Только больше "вставать с колен" вам никто не позволит." ))))))))
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