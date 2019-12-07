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7 декабря • обновлено в 11:05
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Украина может подписать новый безвиз с ЕС – Гончарук

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Украина в рамках пересмотра соглашения об Ассоциации с ЕС в 2021-м планирует подписать ACAA agreement – промышленный безвиз, который позволит бизнесу свободно торговать с европейцами.

Об этом после встречи с председателем комитета по иностранным делам Европарламента Дэвида Макалистера заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает РБК. По его словам, одна из задач, которая стоит перед украинским правительством – обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

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"Мы изучаем все пункты этого соглашения для того, чтобы вместе с нашими коллегами сделать его максимально эффективным, удобным и успешным для обеих сторон. Для Украины, безусловно, евроинтеграция является совершенным выбором, и он подтверждает свою эффективность", – отметил Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйенпоставила перед будущим еврокомиссаром по вопросам расширения задачу ускорить реализацию соглашений об ассоциации с Украиной и Грузией.

Высокий представитель Евросоюза Федерика Могерини отметила успехи, которых достигла Украина за последние пять лет в рамках сотрудничества с ЕС.

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Тема
Соглашение об ассоциации с ЕС
Место
Украина
Теги
Европейская Комиссия Европейский Союз
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А есть, чем торговать? Или, как в 90-х, мясорубки в Польшу возить?
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