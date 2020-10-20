У Зеленского не согласились с прогнозом МВФ и рассказали, что будет с экономикой Украины

Заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского Юлия Ковалив заявила, что власти не согласны с прогнозом МВФ о падении ВВП Украины в 2020-м на 7%. При этом она добавила, что по их оценкам экономика упадет в текущем году всего на 4,8%.

Об этом Юлия Ковалив рассказала в эфире "Свободы слова" 19 октября. "7% – прогноз МВФ о падении ВВП в 2020-м. Но хочу напомнить, что еще в апреле МВФ давал несколько хуже прогноз для Украины. Если мы посмотрим на статистику последних пяти лет, МВФ в большинстве случаев достаточно пессимистично оценивает темпы роста экономики. На самом деле, в этом году, по оценкам Министерства экономики, то, что стало основой макроэкономического прогноза для подготовки бюджета, мы оцениваем, что падение ВВП будет не больше, чем 4,8%", – сказала Ковалив.

Отметим, Международный валютный фонд улучшил оценку падения ВВП Украины в 2020 году до 7,2%. В июньском прогнозе предупреждали о 8,2% обвале.

Согласно Всемирному экономическому прогнозу МВФ, повышены также ожидания роста экономики Украины в 2021 году – с 1,1% до 3%, а в 2025 году МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 4%

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в МВФ заявили, что падение ВВП Украины по итогам апреля 2020 года составит 8,2%. А вот рост зарплат по итогам года рекордно снизится.

В Украине государственный долг достиг отметки 2,3 трлн грн. Проект бюджета на 2021 год рассчитан с учетом огромного дефицита, который снова придется покрывать новыми долгами.