Минфин РФ решил занять денег у россиян

В правительстве России собираются закрывать дыры в бюджете за счет продажи населению "народных" облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их аналогов в регионах.

Предполагается, что их совокупный выпуск может быть увеличен в три-четыре раза, сообщили "Известия". По данным издания, предложение увеличить выпуск облигаций в июне 2020 года уже вошло в план восстановления экономики России, подготовленный Минэкономразвития.

Заимствования у россиян

Издание отмечает, что впервые такие ценные бумаги, которые предусматривают погашение через три года, были выпущены в апреле 2017 года. Как тогда заявляли в Минфине РФ, это сделали исключительно в образовательных целях – для повышения финансовой грамотности граждан.

"Однако в нынешней ситуации для бюджета важен каждый дополнительный рубль. Облигации для народа в этих условиях могут быть рассмотрены под другим углом – как полноценный источник финансирования", – говорится в публикации.

По данным издания, в 2020 и 2021 годах планируется разместить в три-четыре раза больше, чем было выпущено за весь срок действия инструмента. Это позволит закрыть бюджетные дыры и обеспечить сохранность Фонда национального благосостояния, который уже начали "проедать".

Сейчас в обращении находятся пять выпусков ОФЗ-н на сумму 66 млрд рублей. Следовательно, Минфин РФ предполагает "заимствовать" у россиян от 198 до 254 млрд рублей (примерно $2,8-3,6 млрд).

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за коронакризиса и нефтяной войны ВВП России упал почти на треть и сможет восстановиться не раньше 2022 года.

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Экономика России из-за коронакризиса и обвала цен на нефть в апреле 2020 года упала на 12%.

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