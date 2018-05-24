Цены на нефть могут резко подскочить: аналитик озвучил прогноз

В ближайшее время цены на нефть могут колебаться от 75 до 85 долл за баррель в зависимости от того, будут ли введены санкции США против Ирана и Венесуэлы.

Такое мнение OBOZREVATEL высказал, старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин, отметив при этом, что цена на нефть упадет в случае, если будет достигнут консенсус в вопросе введения санкций, и наоборот - в случае введения санкций цена вырастет.

По словам эксперта, на сегодняшний день есть три основных фактора роста цены на нефть. "Во-первых, решение ОПЕК и ряда стран не входящих в Картель заморозить добычу для выравнивания предложения нефти. Во-вторых, риск санкций США на Иран и Венесуэлу. В-третьих, рост экономики Китая, как главного потребителя нефти и выход на торговые договоренности с США. В результате, снижается предложение нефти, в то время как спрос остается высоким", - отметил Шевчишин.

Шевчишин также отметил, что именно опасения перед санкциями подняли цены до отметки 80 долл. за баррель. "Сейчас в центре внимания Иран и Венесуэла. Опасения перед санкциями подняли цены до отметки 80 долл. за баррель. Как и в ситуации с Северной Кореей или Китаем, Дональд Трамп после угроз продолжает вести переговоры и, обычно, получает лучшую для себя сделку. Поэтому санкции – это предмет торга. И если будет достигнут консенсус, нефть резко пойдет вниз к 75 долл. за баррель. Но если санкции будут введены, цена может достигнуть 85 долл.и на фоне волны спекуляций даже выше", - отметил эксперт.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что президент США Дональд Трамп шокировал мир, спровоцировав рекордный скачок цен на нефть.