Украинцев заставят больше работать и сократят праздники: что не так с новым КЗоТом

Интернет-издание "Страна" опубликовала якобы новый вариант Трудового кодекса, которым предполагается урезать больничные и пересмотреть отпуска, упросить процедуру увольнения людей, включая работников льготных категорий. А также перейти на трудовые договора, узаконить 12-часовой рабочий день и убрать профсоюзы.

Издание информирует, что документ может быть вынесен на Кабмин уже на этой неделе, после чего его подадут в парламент, где законопроект рассмотрят по ускоренной процедуре. В "Слуге народа" же опровергают наличие скандальных норм в новом ТК.

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Главное:

У "Страны" оказался текст якобы нового варианта Трудового кодекса, который вскоре должны принять парламентарии.

В тексте прописано множество скандальных норм, среди которых упрощение увольнения льготников, урезание больничных и отпуска, а также ликвидация профсоюзов.

В "Слуге народа" ничего не знают о подобном законопроекте и называют его фейком.

Что же действительно могут прописать в новом Трудовом кодексе.

"Трудовое рабство"

Как сообщает "Страна", новый вариант ТК подготовлен Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства под управлением Тимофея Милованова. Спешно подготовленный законопроект содержит 99 статей вместо 130, что позволит нардепам принять его по ускоренной процедуре.

Тимофей Милованов "Лига.нет"

Из основных месседжей правительственно законопроекта можно выделить переход на работу по трудовым договорам. Они могут быть краткосрочными или бессрочными, с нефиксированным рабочим временем, ученические и т. д.

Так, краткосрочные или сезонные договора работодатель сможет разрывать по любой причине (даже если она не связана с профессиональной), уведомив работника об увольнении за три дня.

Еще одна интересная норма, о которой пишут журналисты – узаконивание 12-часового рабочего дня.

"Норма о 8-часовом рабочем дне в проекте есть, но лишь как ориентир – указано, что это "нормальная" продолжительность рабочего дня, но могут быть и сверхурочные. Указано, что отдых между сменами должен составлять не менее 12 часов, то есть, законным будет считаться 12-часовой рабочий день" – пишется в статье.

Кроме того, упрощается возможность для увольнения сотрудников и расторжения договора раньше срока их окончания. К примеру, в законопроекте якобы прописана норма, которая предполагает увольнение по "собственной инициативе работодателя". В таком случае, достаточно просто уведомить работника за 15 дней (если до этого он трудился на этом месте до шести месяцев) или 30-90 дней (если стаж от полугода до 10 лет). Впрочем, эти дни могут быть заменены денежной компенсацией, тогда работодатель может вас уведомить об увольнении в тот же день.

Среди других причин для увольнения – нарушение условий трудового договора более двух раз за полгода. Так, неявка на работу по причине временной нетрудоспособности, то есть из-за длительной болезни (от 4 месяцев), или неявка на работу более 10 дней без причины, станет поводом для расторжения трудового договора.

Если потенциальный работник не согласен подписываться под такими условиями, работодатель может расторгнуть договор в одностороннем порядке.

По данным издания, под удар также попадают льготники, к примеру, женщины в декрете могут остаться без работы в связи с ликвидацией или реорганизацией предприятия.

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Из государственных праздников, которые являются выходными, хотят оставить только девять: 1 января (Новый год), 25 декабря и 7 января (Рождество), 8 марта, 1 и 9 мая, 28 июня (День Конституции), 24 августа (День независимости), 14 октября (День защитника Украины).

Помимо этого, после вступления закона в силу, сразу же аннулируются действующие законы – Кодекс законов о труде, "Об оплате труда", "Об отпусках", "О профсоюзах" и другие.

Их заменит некая Национальная служба посредничества и примирения – государственный орган, который станет заниматься трудовыми конфликтами.

"Трудовой фейк"

Текст якобы нового Трудового кодекса, который удалось найти "Стране" уже вызвал немало шума. В свою очередь OBOZREVATEL попытался выяснить достоверность прописанных в СМИ норм у главы профильного комитета ВР по вопросам социальной политике и защите ветеранов Галины Третьяковой.

Галина Третьякова "Цензор.Нет"

В виду загруженного графика работы народный депутат не смогла полноценно прокомментировать изложенную статью, но утверждающе заявила, что написанное – фейк.

Трудовой кодекс

Идея перезапуска КЗоТ тянется уже несколько лет. Предыдущий парламент 8-го созыва успел принять законопроект только в первом чтении, но "слуги народа" решили переписать все по-своему.

Предполагалось, что новый Трудовой кодекс украинцы увидят уже до конца года, но в середине ноября Милованов сообщил, что для согласования всех норм необходимо еще два месяца. А это значит, что вероятнее всего депутаты даже не успеют его проголосовать на текущей сессии. Хотя в "турборежиме" возможно все.

На сегодня же официально опубликованного текста законопроекта нет, все нормы, которые описывают СМИ взяты из слов народных депутатов, чиновников, членов профсоюзов, HR-специалистов и других экспертов, которые участвуют в разработке.

Много разговоров ходит вокруг как увеличения срока официального оплачиваемого отпуска, так и его сокращения. Звучали две идеи: увеличить отпуск на 4 дня, и к получаемым 28 дням еще добавить семь-десять, так называемых, больных дней, когда человек может позвонить и сказать, что он не выходит на работу по причине болезни, выгорания, стресса и прочего.

Стресс "Укринформ"

Так и обсуждалось уменьшение количества дней отпуска, но вместо этого сотрудник сможет брать неоплачиваемый больничный на 1-3 дня без каких-либо справок от врачей.

Однако тут прозвучала идея Милованова о том, что украинским рабочим хотят увеличить сроки отпуска за свой счет от 15 дней до 30. "Люди имеют на это право, и ходят в подобные отпуска по необходимости", – добавил он.

Так же министр разъяснил позицию по трудовым договорам, по его словам, сейчас законодательно разрешен устный договор, который, по сути, не защищает работника. Поэтому Министерство предлагает ввести обязательный письменный трудовой договор, где будут прописаны все детали работы.

Что касается упрощения увольнения, это также обсуждалось ранее. Например, глава Кабмина Алексей Гончарук еще в ноябре месяце заявлял, что сейчас легче развестись, чем уволить сотрудника. И ситуацию надо менять.

"Мы хотим либерализовать постсоветское регулирование в трудовых отношениях. Это приводит к безработице. Люди боятся брать друг друга на работу. В Украине иногда легче развестись, чем уволить сотрудника. И это пугает", – рассказал глава Кабмина о напуганных работодателях 14 сентября, чем еще больше напугал нанятых сотрудников.

Эту идею разделяют и во властных кабинетах. Сейчас никто точно не может сказать, какие нормы попадут в окончательную версию законопроекта. Пока что звучат следующие предложения: дать возможность увольнять тех, кто в отпуске и на больничном; тех, кто в декрете; тех, кто не прошел аттестацию.

Идею поддерживает и президент Украины Владимир Зеленский, однако заверил, что вопрос увольнения женщин в декрете будет снят.

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В свою очередь Милованов заявляет, что правительство наоборот хочет защитить льготников. По его словам, они хоть и являются защищенными по украинскому законодательству, но часто происходят манипуляции через реформирование, реорганизацию или смену юридического лица: "Мы четко пропишем, чтобы это было сложнее делать, а в идеале невозможно", – заявил министр.

Ранее в разговорах с участниками разработки законопроекта также говорилось об увеличении продолжительности рабочего дня с 8 до 12 часов. Но эксперты утверждают, что это будет возможно только в случае обоюдной договоренности между сотрудником и работодателем. Кроме того, оплачиваться переработки должны отдельной ставкой.

Работа до поздна "Сплетник"

Еще один вопрос, который собираются урегулировать с помощью нового КЗоТа – удаленная работа. На данный момент фрилансеры находятся вне закона, их труд не регулируется никакими нормами, и это всегда повод для определенных штрафов от органов.

"Поэтому часть реформы состоит в том, чтобы то, что происходит де-факто было закреплено на уровне нормативных документов", – заявил Милованов, отметив, что суть детенизации рынка труда она заключается в том, что можно не прятаться.

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