США нанесли удар по России: новые санкции 

США ввели санкции против двух предприятий и учебного центра из России.

Об этом сообщает издание ТАСС. Соответствующий документ попал в распоряжение российских СМИ. Речь идет о конструкторском бюро в Туле, военном учебном центре в Гатчине и московском заводе "Авангард".

К слову, администрация США также планирует ввести санкции против проекта "Северный поток-2". Кроме того, готовится законопроект, который ограничит работу газопровода. Если ограничения в том числе коснутся компаний, которые занимаются строительством трубы, как ранее писал OBOZREVATEL, это может фактически остановить запуск "Северного потока-2".

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Как писал OBOZREVATEL, накануне госдепартамент США представил главе ведомства Майку Помпео и президенту Дональду Трампу второй пакет санкций по делу об отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери.

Скандал с отравлением шпиона-перебежчика Скрипаля стал причиной того, что 23 страны мира приняли решение о высылке 133 дипломатовРоссийской Федерации.

Несмотря на то, что инцидент произошел в Великобритании, рекордсменом по депортации россиян стали США, которые выслали за свои пределы 60 диппредставителей.

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