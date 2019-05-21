ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МирСпорт

/Mакроэкономика

США нанесли удар по России: новые санкции 

1.5тЧитать материал на украинском

США ввели санкции против двух предприятий и учебного центра из России.

Об этом сообщает издание ТАСС. Соответствующий документ попал в распоряжение российских СМИ. Речь идет о конструкторском бюро в Туле, военном учебном центре в Гатчине и московском заводе "Авангард".

К слову, администрация США также планирует ввести санкции против проекта "Северный поток-2". Кроме того, готовится законопроект, который ограничит работу газопровода. Если ограничения в том числе коснутся компаний, которые занимаются строительством трубы, как ранее писал OBOZREVATEL, это может фактически остановить запуск "Северного потока-2".

Иллюстрация

Иллюстрация

Head Topics

Новости
"Нацистские твари!" У Соловьева пригрозили Украине санкциями из-за языка

Как писал OBOZREVATEL, накануне госдепартамент США представил главе ведомства Майку Помпео и президенту Дональду Трампу второй пакет санкций по делу об отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери.

Скандал с отравлением шпиона-перебежчика Скрипаля стал причиной того, что 23 страны мира приняли решение о высылке 133 дипломатовРоссийской Федерации.

Несмотря на то, что инцидент произошел в Великобритании, рекордсменом по депортации россиян стали США, которые выслали за свои пределы 60 диппредставителей.

Новость дополняется...

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
Россия
Тег
санкции
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
9
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Посмеяло....это не санкции...это санкциюшелюлечки....Милые мы в России давно ржем над янками....Мы живем намного мирнее и сытнее вас животных....хотя вы не под санкциями)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Пора вытаскивать трубу обратно с Балтийского моря и отдать ххлам на модернизацию Укр. ГТС ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения