Сколько будут стоить доллар и евро в конце лета: прогноз аналитика

В Украине к концу лета курс доллара может подорожать с 27, 48 до 27,58 грн за доллар, а стоимость евро – с 32,55 до 33,15 грн.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик RoboForex Андрей Гойлов. "Курс доллар/гривна ожидается в ценовом канале 27,25-27,58 грн, для евро/гривня – в пределах 32,35-33,15 грн", – прогнозирует эксперт.

Доллар по итогам торгов ослаб на межбанковском валютном рынке после спекулятивного роста, евро потерял свои прошлые позиции в соответствии с глобальными тенденциями мировых рынков.

Хотя НБУ изначально не выходил с продажами "напрямую", государственный Укргазбанк без посторонней помощи успешно удержал котировки ниже отметки 27,50 грн. После с продажей валюты вышли более крупные игроки, которым предстоят расчеты с бюджетом перед "большими выходными".

"В финале торговой сессии НБУ выкупил валюту в объеме 20 млн долларов США, после чего спрос на доллар иссяк, что было видно по котировкам. Торги завершились на отметке в 27,38 грн за доллар США. Евро против гривны девальвировался до уровня в 32,39 грн", – отмечает Гойлов.

Индекс доллара укрепляется к корзине мировых валют, начав коррекционный рост от минимумов за последние 2 года. Согласно опубликованным протоколам заседания ФРС, регулятор не намерен поддерживать доходность государственных облигаций США (трежерис). Это спровоцировало рост их популярности, что, в свою очередь, укрепило доллар США.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.

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