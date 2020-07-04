Шмыгаль назвал дату, когда Украина подпишет меморандум с ЕС о кредите на 1,2 млрд евро

Правительство Украины в 20-х числах июля готовится подписать меморандум с Евросоюзом о выделении помощи в размере 1,2 млрд евро.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 3 июля (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Мы продолжаем работу с Европой. Уже в 20-х числах июля, я надеюсь, мы подпишем очередной документ о предоставлении следующего транша. Это было проговорено сегодня с президентом Европейской комиссии", – сказал глава правительства.

Он добавил, что у Кабмина конструктивные отношения с НБУ, в нем работает профессиональный коллектив, а Украина является стабильной.

"Независимо от изменения фамилий, институциональная база остается стабильной и гарантирует стабильность курса, валюты, денежной экономической политики и устойчивого экономического развития несмотря на кризисную ситуацию и провокационные заявления отдельных руководителей топ-уровня", – сказал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый транш МВФ объемом 2,1 млрд долларов направил в Украину еще 10 июня. Деньги поступили на счет 12 июня.

МВФ планирует в сентябре 2020 года проверить, как Украина выполняет условия по кредитной программе stand-by. От результатов зависит выделение следующего транша.

Верховная Рада в пятницу, 3 июля, отправила в отставку главу НБУ Якова Смолия.