Счет на миллиарды: во сколько украинцам обойдутся выборы в Раду

Внеочередные выборы в Верховную Раду должны обойтись государственному бюджету в 3,5 млрд гривен.

Из них, по данным ЦИК, порядка 2 млрд грн – это деньги на "канцелярию" и тех, кто ее обслуживает, пишет ТСН. Особых расходов требует организация работы самой ЦИК и стоимость бюллетеней. Чтобы успеть к выборам, их печатали круглосуточно: 63 миллиона экземпляров, пять различных форматов, восемь степеней защиты и обновленный дизайн. Украинскому госбюджету этот тираж обошелся в 295 млн гривен. Однако, это не самые большие расходы, говорит председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Прежде всего, это деньги на оплату избирательных комиссий, то есть это люди, которые сидят на избирательных комиссиях, участковых, окружных. И подавляющее большинство средств – это оплата труда. Кстати, довольно скромная оплата труда", – объяснил он.

В целом на эту статью расходов пришлось 1,3 млрд гривен. Хотя зарплата отдельного работника составляет всего лишь 268 грн по официальным данным.

Значительная часть средств пошла также на оплату рекламы партий на телевидении, в соцсетях, на радио и на биллбордах. В целом это порядка 500 млн гривен.

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По подсчетам общественного движения "Чесно", самая популярная статья расходов – именно телевидение. В целом на телерекламу политики потратили большую часть денег от обнародованных избирательных фондов – 427 млн гривен. Чаще всего зрители видели на экранах "Батьківщину", Радикальную партию, Аграрную партию и партию "Сила права".

На втором месте находится наружная реклама, которая обошлась в 77 млн ​​гривен. Тройку расходов замыкает собственная печатная агитация. На нее официально потратили около 18 млн грн из избирательных фондов.

Следует отметить и то, что, согласно закону о государственном финансировании, более 500 млн грн компенсируются политическим партиям, которые проходят в парламент следующего года из госказны. То есть, всю их агитацию профинансируют налогоплательщики.

Верховная Рада "Информатор"

Как пишет "Украинская правда", это предусмотрено Законом Украины "О Государственном бюджете Украины", который Верховная Рада приняла 23 ноября 2018 года. Согласно ему, на финансирование уставной деятельности политических партий будет направлено почти 565,7 млн гривен.

Эксперты отмечают, что во время голосования каждый избиратель автоматически отправляет на счет партии еще и 38,4 гривен. Эти средства идут политсилам, которые преодолевают 5% барьер.

Вместе с тем, теперь приличные средства из госбюджета полагаются еще и тем, кто в парламент не прошел, но набрал более 2% голосов избирателей. Эти правила будут действовать до следующих выборов. К примеру, как пишет Depo.ua, партия видеоблогера и украинофоба Анатолия Шария получит государственное финансирование в размере 17, 5 млн гривен.

Подобная практика распространена в мире и становится предохранителем от коррупции, когда партии финансируют налогоплательщики.

Окончательная сумма затрат госбюджета на партии будет зависеть от явки избирателей и от прожиточного минимума. Чем больше людей придет на избирательные участки, тем больше денег получат партии. В 2019 году политические силы парламента VIII созыва получили на всех 577 млн ​​гривен. Формула такова – 0,2% прожиточного минимума умножили на количество людей, которые проголосовали на прошлых выборах. Следовательно, эта цифра ежегодно увеличивается.

Далее 90% денег партии делят между собой пропорционально местам в парламенте. К тому же, есть и приятный бонус – это гендерная надбавка. То есть, если в проходной части списка треть – женщины, 10% полагается именно им.

Если сложить все вместе – финансы на проведение выборов, деньги на партии и компенсацию агитации, то количество расходов украинских налогоплательщиков возрастет в полтора раза. То есть, в общем победителям этой избирательной гонки в 2019 и 2020 году придется заплатить 3,5 млрд гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным Национального экзит-пола наибольшее количество нардепов в парламент проведет партия Владимира Зеленского "Слуга народа" – 126 мест. Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 33 места, "Європейская солидарность" – 26 мест, "Батьківщина" – 22 места и "Голос" – 18 мест.

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