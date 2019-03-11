Россия сильно отстала: Украина попала в топ крупнейших торговцев оружием

США стали лидерами в торговле основными видами вооружений в мире в 2014-2018 годах, обогнав при этом Россию на 75%. Украина оказалась на 12-м месте в топ-25 крупнейших экспортеров.

Как сообщили в Стокгольмском международном институте исследований мира (SIPRI), объемы торговли оружием в 2014-2018 годах выросли на 7,8% в сравнении с периодом 2009-2013 годов.

Согласно отчету, в 2014-2018 годах Украина сократила экспорт оружия на 47% по сравнению с 2009-2013 годами.

Также в исследовании указано, что импорт оружия в Украине был ограниченным в 2014-2018 годах, несмотря на продолжающийся конфликт, который начался в 2014 году.

Среди основных импортеров оружия из Украины в 2014-2018 годах отмечено Китай, Таиланд и Россию. В то же время по последней указано, что "к 2014 году Россия импортировала оружие из Украины и начала импортировать оружие из других европейских стран".

"Российская аннексия Крыма в 2014 году положила конец этим торговым отношениям по оружию", - добавили авторы исследования.

Пятерку крупнейших экспортеров в 2014-18 годах составляли США, Россия, Франция, Германия и Китай. Вместе на них приходилось 75% общего объема экспорта вооружений в 2014-2018 годах. Поток вооружений на Ближний Восток увеличился и в период 2009-2013 гг., и в 2014-2018 гг., в то время же время как потоки оружия в другие регионы сократились.

"США еще больше укрепили свои позиции в качестве ведущего в мире поставщика оружия. За последние пять лет США поставляли оружие как минимум в 98 стран. Эти поставки часто включали в себя современное оружие, такое как боевые самолеты, крылатые и баллистические ракеты малой дальности и большое количество управляемых бомб", – отметил директор Программы вооружений и военных расходов SIPRI доктор Од Флеран.

По данным института, за последний пятилетний период американский экспорт вырос до 36% (с 30% в предыдущем периоде).

"Экспорт основных видов вооружений был на 75% выше, чем у России в период 2014-2018 годов, тогда как в 2009-2013 годах он был лишь на 12% выше", – говорится в отчете SIPRI. Больше чем половина американского экспорта пришлась на Ближний Восток.

В то же время российский экспорт вооружений в 2014-2018 годах уменьшился на 17%, в частности из-за сокращения закупки российского оружия Индией и Венесуэлой.

Сократили экспорт оружия и Франция с Германией – на 43 и 13% соответственно. В целом экспорт вооружений стран ЕС в 2014-2018 годах составлял 27%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство обороны США предупредило Турцию, что в случае закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400 ее ждут серьезные проблемы.

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