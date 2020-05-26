Рестораны и кафе в Украине потеряют треть посетителей – Насонова

Около 30% посетителей украинских ресторанов и кафе будут избегать посещения внутренних помещений даже после того, как правительство с 10 июня ослабит карантинные ограничения.

Люди не опасаются есть на летних площадках, но внутрь помещений заходить не хотят. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которыми в Facebook поделилась директор консалтинговой компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.

Напомним, в соответствии с планом постепенного выхода Украины из карантина, с 10 июня рестораны и кафе смогут принимать посетителей внутри помещений.

Работа кафе и ресторанов на карантине

"Меня поразило, что так много людей не планирует заходить внутрь. Думала – процентов 10 будет. Ан нет", – прокомментировала она результаты. В комментариях Насонова уточнила, что у людей не спрашивали: "боитесь ли вы" (как она ошибочно написала в сообщении), чтобы не давать направление ответу.

Это означает, что примерно треть посетителей ресторанов не придут в первое время, опасаясь коронавируса.

"Поэтому вкупе с проблемами во время карантина рестораны получат еще и посткарантинный синдром. Какое-то время все будут привыкать, что рядом могут находится чужие люди и без масок, что можно в ресторане просто расслабится. Это будет не быстро, ведь поток страшилок из эфира не иссякает", – написала Насонова.

Она объяснила, что людей по прежнему пугают цифры о количестве зараженных и погибших.

"И потому – увы, даже если рестораны смогут открыться 1 июня, а не 10 июня, потока посетителей в прежнем объеме ждать не приходится. Не только потому, что нужно будет расставлять столы, мерить температуру и совершать прочие антивирусные движения. Но и потому, что страх пока никуда не ушел, он прочно сидит минимум в трети ресторанной аудитории. Выход из карантина будет очень плавным", – подытожила ресторанный эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

каждые 10 дней в Украине планируется введение нового этапа ослабления карантина в связи с пандемией COVID-19.

В связи с этим Министерство здравоохранения Украины обнародовало список ограничений, которые будут действовать с 22 мая по 22 июня.

При этом в областях, соответствующих условиям для смягчения карантина, некоторые из них могут быть сняты.

Полноценное открытие заведений общественного питания в Украине пока невозможно из-за карантинных ограничений. Однако уже с 10 июня можно будет говорить о таком послаблении.

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