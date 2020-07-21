Рада отказалась отменить закон о легализации казино в Украине

Верховная Рада отклонила все проекты постановлений об отмене закона о легализации казино в Украине.

Такие результаты голосования на заседании парламента во вторник, 21 июля, свидетельствуют данные на сайте ВР.

В частности, депутаты отменили проекты постановлений авторства Анны Скороход (№2285-д-П2) и групп депутатов во главе с Юлией Тимошенко (№2285-д-П1) и Вадимом Новинским (№2285-д-П).

Это означает, что теперь закон сможет подписать президент Украины Владимир Зеленский. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, которым легализовала казино в Украине. Однако его подписания почти сразу заблокировали.