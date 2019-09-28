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28 сентября • обновлено в 18:52
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Работать придется на долги: экс-министр Яресько раскрыла кредитные условия для Украины

10.2т Читать материал на украинском

Украина с 2021 по 2025 года будет отдавать огромные суммы для погашения и обслуживания своего долга. При этом На 3−4% роста ВВП этого года, выплаты в следующем году составят меньше $200 млн.

Такие оценки в интервью НВ озвучила экс-министр финансов Наталья Яресько. "Миллиарды считают люди, которые рассчитывают на 10 или даже 20 лет роста экономики по 5−7 % в год, а такого не бывает. За два‑три года экономического роста таких сумм точно не будет", - поясняет Яресько.

Наталья Яресько

Наталья Яресько

Facebook Натальи Яресько

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При этом она добавляет: это был общий подход к реализации суверенных облигаций в мире. А украинские сроки обязательств по ценным бумагам короче, чем у Греции или у Аргентины, всего 20 лет, у них 30 и 40 лет. Барьер по выплатам в 3% роста ВВП выгоднее, чем у Греции с ее 2%.

Кредит реструктуризировали и привязали к росту экономики - отдавать нужно процент, который превышает 3% ВВП.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2019 году более 1,8 млрд долларов или 1,3 млрд СПЗ (спецправа заимствования).

Самая крупная выплата назначена на сентябрь. В частности, 3 сентября придется заплатить Международному валютному фонду 114,3 млн СПЗ, а 13 сентября – еще 295,5 млн СПЗ.​

В 2018-м совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства финансов.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

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Тема
Кредитование в Украине
Место
Украина
Тег
кредит
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Он Алекс
Он Алекс
Очень смешно читать экспертов троляк пригожина))) шо там с долгами Роснефти в 3,5 триллиона и газпрома в 2,3 триллиона рублей ? Это гос компании, на минуточку ..... а как так получается, что продавец, например Роснефть должна покупателю ? Куда вся прибыль от продажи нефти уходит ? Зачем Роснефти Путин и Медведев разрешил не платить налог в. 2 750 рублей с тонны в бюджет рф? Где деньги Зин??? Почему нефтяные государственные компании рф должны китайцам, которые у них покупают 30 миллиардов долларов ? Куда прибыль ворье путинское дело???? Почему пост экономики в «нищей» и воюющей стране Украина более 3%, а в богатой и «стабильной» без войн рф всего 0,9% ? Ахахахаха... «не будьте лохами»-Евгения киселева
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Исаев Денис
Исаев Денис
Он Алекс, Газпром построил в России больше чем вся Украина за 28 лет независимости и несёт огромную финансовую нагрузку в социальной, культурной и спортивной сфере. А долг он может отдать за два года, при чём только из своей чистой выручки. А один процент при в три раза большем ВВП на душу населения даёт такой же прирост как три процента у вас, порядка 300 далларов. Кстати только американские сланцевики намного больше чем весь нефтегазовый бизнес России.
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bel serg
bel serg
Он Алекс, так ка"цап это дурное существо по жизни. Стоя по грудь в дерьме оно его даже не заметит, зато хохлам "ж"опа", пАтАмуШтА эту "радостную" весть соловей ему в бестолковку клювом настучал.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ради этого стоило было устраивать госпереворот...
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Макарский Александр
Макарский Александр
Ничего страшного,внучки и правнучки отрабатают мохнатками. Хлопцы дупою. Про рынок земли и имплантацию органов тоже не треба забывать. Короче,не расстраивайтесь,кастрюлеголовые евро-нерабы -жить бедете весело,але недолго
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