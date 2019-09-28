Работать придется на долги: экс-министр Яресько раскрыла кредитные условия для Украины

Украина с 2021 по 2025 года будет отдавать огромные суммы для погашения и обслуживания своего долга. При этом На 3−4% роста ВВП этого года, выплаты в следующем году составят меньше $200 млн.

Такие оценки в интервью НВ озвучила экс-министр финансов Наталья Яресько. "Миллиарды считают люди, которые рассчитывают на 10 или даже 20 лет роста экономики по 5−7 % в год, а такого не бывает. За два‑три года экономического роста таких сумм точно не будет", - поясняет Яресько.

Наталья Яресько Facebook Натальи Яресько

При этом она добавляет: это был общий подход к реализации суверенных облигаций в мире. А украинские сроки обязательств по ценным бумагам короче, чем у Греции или у Аргентины, всего 20 лет, у них 30 и 40 лет. Барьер по выплатам в 3% роста ВВП выгоднее, чем у Греции с ее 2%.

Кредит реструктуризировали и привязали к росту экономики - отдавать нужно процент, который превышает 3% ВВП.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2019 году более 1,8 млрд долларов или 1,3 млрд СПЗ (спецправа заимствования).

Самая крупная выплата назначена на сентябрь. В частности, 3 сентября придется заплатить Международному валютному фонду 114,3 млн СПЗ, а 13 сентября – еще 295,5 млн СПЗ.​

В 2018-м совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства финансов.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram