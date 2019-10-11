Ждать ли в Украине кризиса: в НБУ дали ответ

В Нацбанке не видят больших угроз для экономики Украины от колебания цен на мировом рынке. Также там надеются, что нового глобального кризиса странам-лидерам удастся избежать.

Об этом сказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью "РБК - Украина". По его словам, несмотря на возможную рецессию (падение темпов роста) мировой экономики, предвестников серьезного кризиса пока не видно. А ситуация внутри Украины выглядит в целом лучше, чем общемировая.

"Рост ВВП во втором квартале ускорился до 4,6%. В этом году в гривневые облигации правительства иностранные инвесторы вложили около 4 млрд долларов. Минфину удалось существенно снизить стоимость внешних заимствований по еврооблигациям", – сказал Сологуб.

Он отмечает, что по ценам на товары, которые мы покупаем и продаем за границу, ситуация двоякая. С одной стороны, нефть и газ сейчас стоят достаточно дешево. Но и цены на экспортируемые Украиной продтовары (к примеру, кукурузу и пшеницу) тоже невысокие. Так что с экспортом Украине везет не очень

В НБУ говорят, что многое будет зависеть от мировой экономики, а она сейчас в состоянии неопределенности.

"Многие центробанкиры признаются, что не понимают, как в свою политику включать такие параметры, как торговые войны или Brexit. У них есть хорошие макроэкономические модели, но как учесть в них такие факторы, они не знают. Условно возьмем супернегативный сценарий: если торговая война зайдет далеко и это сильно обрежет темпы экономического роста в Китае, понятно, что ситуация серьезно повлияет на мировые цены на товарных рынках. Но пока Китай искусно лавирует", – сказал Сологуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ВВП Украины вырастет на 3,4%. А в 2021 году рост украинской экономики может ускориться – до 3,8% в год.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что задача правительства – увеличить темпы роста ВВП до 5% в следующем году и до 7% – с 2021 года.

Его раскритиковал экономист Александр Пасхавер. Он считает, что Украина не сможет ежегодно увеличивать ВВП до 7%, несмотря на обещание премьер-министра Гончарука. По его словам, экономический рост в Украине сохранится в переделах 3-4%.

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