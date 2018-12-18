Пенсионный возраст в Украине можно будет выбрать самому: что известно

Уже с 2019 года украинцы смогут выбирать возраст выхода на пенсию самостоятельно. Это коснется всех, у кого есть сорок лет трудового стажа.

Об этом в эфире ObozTV рассказала эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова. Она уточнила, что эта норма была и ранее заложена в пенсионной реформе, но не срабатывала.

"Что бы ни говорили политики, но на самом деле пенсионный возраст у нас растет. Он уже для разных категорий населения разный. У женщин он увеличивается планово – в этом году они выходят на пенсию в 57,5 лет. И до 2021 года мы заканчиваем реформу поднятия пенсионного возраста для женщин, которая была начата еще в 2011 году. То есть нам понадобилось для этого 10 лет – каждый год плюс полгода", – заверила Третьякова.

Кроме того, стартовавшая в октябре 2017 года социальная реформа создала в Украине еще два пенсионных возраста, добавила эксперт. Первый – в 63 года, если у человека не хватает стажа. И второй, соответственно, в 65 лет – в том случае, если украинец без стажа и дохода может претендовать исключительно на получение социального минимума. В этом случае он будет получать его только с 65 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 декабря повысили минимальный размер пенсии с 1435 до 1497 гривен. Повышение пенсий будет проходить в три этапа: в декабре в связи с индексацией, в январе коснется только военных, в апреле автоматически пересчитают всем работающим украинцам.

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