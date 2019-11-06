Пенсии ниже минимума и без обещанных зарплат: как новый "бюджет должника" ударит по украинцам

Кабинет министров переписал бюджет Украины на 2020 год, который уже успели принять в первом чтении. Вопреки всем обещаниям, чуда не произошло. В проект не заложили ни обещанного повышения зарплат учителям, ни поднятия прожиточного минимума до "фактического уровня". Более того, урезали даже те программы, которые принимались еще правительством Гройсмана.

Единственное, на что нашлись деньги в казне – погашение государственного долга. OBOZREVATEL изучил доработанный бюджет Украины на 2020 год и собрал главные новшества, которые ударят по кошелькам каждого украинца.

Прожиточный минимум: ждем лучших времен

Что обещали:

"Реальная сумма денег, которая нужна человеку для того, чтобы нормально жить, является гораздо большей (прожиточного минимума – Ред). По нашим подсчетам, это четыре и выше тысячи гривен", – заявил премьер Алексей Гончарук 30 сентября. При этом он отметил: "правительство точно хочет приблизиться к решению этого вопроса".

"В 2020 году должен увеличиться прожиточный минимум. Он должен стать реальным. Где-то 4300", – заявил президент.

Более смелое обещание озвучил президент Владимир Зеленский. "В 2020 году должен увеличиться прожиточный минимум. Он должен стать реальным. Где-то 4300 при сегодняшнем курсе", – заявил глава государства во время пресс-марафона.

Что заложили в бюджет:

Прожиточный минимум с 1 января 2020 года увеличится на 162 грн составит всего лишь 2027 грн. Это в два раза ниже, чем обещал президент. Правда, при этом в Кабмине анонсировали "решительные шаги" на пути к повышению социальных стандартов. Однако конкретных предложений за несколько месяцев работы чиновники так и не разработали.

Почему это важно? К прожиточному минимуму прикреплены около 150 различных выплат. В том числе и минимальная пенсия – она должна быть не меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных. При этом в следующем году, согласно бюджету, реальный размер пенсии будет значительно ниже фактического прожиточного минимума.

Обещанный взлет экономики: прогнозы разочаровали

Что обещали:

"Я не сомневаюсь, что уже в следующем году рост на 5% – это абсолютно реально", – сказал Гончарук в своем дебютном блоге "Чашка премьера". Причем за пять лет, согласно планам Кабмина, ВВП вовсе должен вырасти на 40%! Амбициозные планы остались на словах, в официальных же документах указали очень скромные цифры.

"В следующем году рост на 5% – это абсолютно реально", – сказал Гончарук

Что заложили в бюджет:

В проекте бюджета заложили рост ВВП всего на уровне 3,7%. Для сравнения, в 2018-м наша экономика выросла на 3,3%. Такими темпами чтобы, к примеру, догнать Польшу понадобится около 50 лет. При этом стоит учитывать, что по официальным оценкам как минимум треть украинской экономики находится в тени. То есть потенциал для скачка есть – достаточно создать условия для детенизации.

Новости Кабмин внезапно сменил прогноз по росту ВВП Украины

Государственный долг – каждый заплатит по 10 тысяч

Что обещали:

"С учетом того, что следующие пару лет нас ждут очень непростые времена. Откровенно. Нам приходится и придется отдавать рекордные долги. Каждая третья гривня в следующем году пойдет на погашение долгов", – заявил премьер на своем брифинге 30 сентября.

Что приняли:

К слову, это обещание чуть ли не единственное, которое правительство успешно выполнило. Каждая третья гривня действительно пойдет на обслуживание и погашение госдолга. При этом если общую сумму (более 400 млрд) разделить на всех украинцев, в том числе младенцев (по данным Госстата – 41,8 млн), получится, что с кошелька каждого достанут около 10 тыс. грн.

Зарплаты учителей – денег нет

Что обещали:

Если не принимать во внимания скандальные оценки экспертов команды Зеленского по вопросам образования о "реальной зарплате для учителя в размере $4 тысяч", единственные обещания, которые звучали из уст новой власти – постепенно повысить престижность профессии учитель и поднять их заработные платы (заложено в программе партии "Слуга народа").

Здесь новый Кабинет министров скорее нарушил обещания своих предшественников. "Мы приняли решение изменить систему оплаты труда, сделать ее более современной, чтобы она дала возможность повысить заработную плату уже в 2020 году для украинских учителей от 20% до 70%. Особенно это изменение должно коснуться молодых учителей", – заявлял 19 августа на тот момент премьер-министр Владимир Гройсман. Однако новый Кабмин на решение старого денег не нашел.

Что приняли:

Заработные платы педагогов вырастут всего лишь на 9%! При этом больше всего повезет молодым специалистам (стаж до 10 лет). Им раз в год будут выдавать по 21 тыс. грн. Хотя здесь стоит учитывать, что сейчас учитель-новичок получает 5,4 тыс. грн. Даже при повышении зарплаты на 9% и обещанной выплате, в среднем месячный доход педагога будет находиться на уровне 7,3 тыс. грн.

Школа Pixavay

На минимальную зарплату денег тоже не хватило

Что обещали:

Минималка в 2020-м должна была составить более 5 тыс. грн. Такие оценки озвучивали предшественники Кабмина Гончарука. Сам же действующий премьер никаких цифр касательно минимальной заработной платы не озвучивал. Вместо этого в бюджете заложили всего лишь 4723 грн.

Что получили:

Уже сейчас, согласно данных Министерства социальной политики, фактический прожиточный минимум для работоспособного – 4 733 грн! Эта цифра растет с каждым месяцем. То есть в следующем году минимальная зарплата не позволит обеспечить даже самые базовые потребности украинца.

Субсидии – финансирование сократили

Что обещали:

“Мы анализируем, как можно изменить критерии для того, чтобы люди, которые действительно нуждаются в помощи, смогли получать субсидии. По моим оценкам, речь где-то о дополнительном одном миллионе семей, которым также может предоставляться адресная помощь", – заявлял нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус. Правда правительство к словам партийца не прислушалось.

Что заложили в бюджет:

Финансирование субсидий сократится в 2020-м до 47 млрд грн (в 2019-м – около 55 млрд). И это с учетом, что зимой традиционно дорожает газ, а после запуска рынка электроэнергии придется повышать тарифы на "ток" для населения.

Безрезультатные реформы

Что обещали:

Новые власти разработали целый ряд революционных предложений: легализовать азартные игры, открыть рынок земли, провести масштабную приватизацию. Правда, если же верить бюджету, о масштабных новшествах речь не идет.

Что приняли:

Азартные игры принесут в бюджет всего лишь 3 млрд грн! Хотя ранее оценки экспертов колебались от 7 млрд грн до $1 млрд (зависимо от условий работы рынка). Кабмин же заложил самые скромные показатели.

При этом экономический эффект от запуска рынка земли, дополнительные доходы государства вовсе не учли! Гончарук объяснил: мол, дополнительную прибыль нельзя закладывать в доходную часть бюджета, потому что это не системные поступления.

От "масштабной приватизации" планируют получить всего 12 млрд грн. Для сравнения, в 2005-м "Криворожсталь" приватизировали за 24,2 млрд грн. И это при том, что курс доллара на тот момент составлял 5,05 грн/$.

Разработанный Кабинетом министров Гончарука главный финансовый документ страны напоминает бюджет должника. Треть – на долг, а на остальное придется выживать. А обещания о резком взлете экономики, давно необходимых экономических реформах остались только на словах. Возможно, новые власти и сами не верят, что смогут всего этого достичь. Иначе зачем утверждать бюджет, который не соответствуют практически ни одному из озвученных обещаний.

Подробнее об одной из самых громких реформ – легализации азартных игр в Украине – читайте вскоре на OBOZREVATEL.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!