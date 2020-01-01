Кто лишится работы и как повысят зарплаты: что ждет украинский рынок труда в 2020

2020 год предвещает для украинского рынка труда новые испытания – представители "интеллектуальных" профессий могут начать массово уезжать в Германию. Там местные же работодатели пытаются найти "рукастых" специалистов – проблема только в том, что их почти нет.

О том, какие профессии будут востребованы в новом году и где можно зарабатывать тысячи долларов – в материале OBOZREVATEL.

Кто будет нужен в Украине

Говоря о том, какие сферы будут популярны в 2020 году, эксперты отмечают, что изменений ждать не стоит - ТОП-5 останется таким же:

IT;

продажи;

маркетинг;

пиар-менеджмент;

административный персонал.

А вот если говорить конкретно о профессиях, то здесь, по словам HR-эксперта сайта rabota.ua Татьяны Пашкиной, наблюдается "упрощение списочного состава". В список самых популярных работ попали бухгалтера, продавцы по телефону, продавцы-консультанты, официанты, бармены, хостес, торговые представители и даже грузчики. Эта же тенденция перекочует и в 2020 год – по крайней мере, в первый квартал.

С рабочими профессиями вообще немало проблем – сейчас возник дефицит не дипломированного персонала, так как нынешняя молодежь поголовно поступала в ВУЗы – теперь вакансий по специальности им банально не хватает.

Тенденция с выездом на заработки не прекратится

"Все ходили в высшие учебные заведения, хотели быть юристами – их теперь столько, что можно их и сварщиками, и грузчиками устраивать, потому что вакансий не хватает. Но поскольку рабочие не были востребованы, платили не так уж много у нас (чего не скажешь о поляках и немцах), поэтому эти люди тихой сапой уехали туда. А нам приходится искать новых или оптимизировать работу старых", - говорит Пашкина в комментарии OBOZREVATEL.

Уедут "мозги"

Также в 2020 году стоит ожидать отток и других профессий – айтишников, врачей и инженеров, считает специалист исследовательского центра международного кадрового портала HeadHunter Юлия Дрожжина. Связано это с тем, что в Германии в новом году открывают рынок труда для людей не из стран ЕС. Теперь для трудоустройства там необходимо знать язык и подтвердить свое высшее образование по специальности. А поскольку Германия и так популярна у специалистов в этих профессиях, то ожидаемо отток станет еще больше.

При этом, тенденцию с выездом за границу, по мнению эксперта, пока остановить не получится. Например, чтобы вернуть представителей рабочих специальностей, нужно, чтобы местные наниматели начали предлагать конкурентную зарплату – это минимум 1000 евро. А вот чтобы остановить отток айтишников и тд таких мер будет недостаточно – они уезжают не столько из-за зарплат, сколько из-за ощущения нестабильности.

"По нашим исследованиям, повышается спрос на миграцию не среди рабочих и сезонных работников. Скажем так: если активно уезжали руки, то сейчас активно начнут уезжать мозги. И причины для этого другие: если одни едут за более хорошими заработками, то другие уезжают от ощущения нестабильности. За лучшими карьерными и профессиональными возможностями.

То есть, наравне с повышением зарплат, работодатели должны заботиться о стабильности для сотрудников – официальное трудоустройство, социальные гарантии. Заботиться и о том, чтобы сотрудники могли развиваться в пределах компании, повышать квалификацию", – поделилась с OBOZREVATEL Дрожжина.

Исходя из всего написанного выше, в 2020 году вам будет проще найти работу в Украине, если вы: айтишник, продажник, пиарщик, фармацевт, маркетолог, бухгалтер, шиномонтажник или умеете что-то делать руками (слесарь, штукатур, грузчик и так далее).

Айтишники могут начать уезжать из Украины vecteezy.com

Что с ростом зарплат – пока туманно

Относительно зарплат мнения экспертов разнятся – одни прогнозируют возвращение к темпам роста на уровне 2018 года, тогда как другие считают, что это не так и зарплаты вырастут еще меньше, чем в этом году.

Юлия Дрожжина поделилась мнением, что в 2020 году получится вернуться к темпам 2018-го, когда заработная плата выросла в среднем на 30%. В том же 2019 зарплаты выросли меньше - всего на 15-20%. По большому счету, на это повлияли президентские и парламентские выборы.

"Это скорее стоит связывать с политической ситуацией, многие работодатели заняли выжидательную позицию, так что набор и динамика зарплат были несколько на паузе. Соответственно, если никаких экстренных событий не произойдет, то 2020 год должен быть более динамичен в плане роста заработных плат. Ну и, как минимум, темпы 2018 года мы увидим", – рассказала эксперт.

А вот Татьяна Пашкина настроена более пессимистично и считает, что стоит ожидать рост зарплат на уровне 10-15%, что даже ниже, чем за прошедший год. Объясняет она это просто – в Украине довольно много неэффективных работников, поэтому и платить больше им не станут.

"Эффективность работы наших сотрудников не настолько высока, чтоб им денег из левого рукава и из правого отсыпать", – подметила Пашкина.

Также она раскритиковала слова Министра развития экономики Тимофея Милованова о том, что в течении трех лет будет ежегодно повышаться средняя зарплата на 2000 гривень. Она отметила, что это может сделать украинских работодателей еще менее конкурентоспособными.

"В таких условиях прирост на 2 000 грн без кардинальных изменений в условиях труда и корпоративной культуре многих украинских компаний может привести к тому, что нехватка персонала станет еще более значимой", – говорит Пашкина в своей статье на сайте Минфин.

Рост зарплат будет, а вот какой - неизвестно

Также можно выделить сферы, где зарплаты в 2019 году повышались увереннее, чем в остальных:

IT-сфера;

Топ-менеджмент;

Медицина;

Автомобильный бизнес (те же слесари, шиномонтажники и другие);

Последние, к слову, таким образом и пытались удержать кадры от выезда в Европу. Так что есть основания полагать, что тенденция в этих сферах продолжится и в 2020 году.

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