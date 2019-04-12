Новый курс доллара, цены и ВВП: МВФ дал прогноз на 5 лет для Украины

Украинцев до 2024 года ждут умеренное подорожание доллара, сокращения числа безработных и плавный рост ВВП. При этом население может сократиться на 800 тыс. человек, а инфляция – до 5% в год.

OBOZREVATEL выяснил, как согласно прогнозу МВФ, изменится жизнь украинцев в ближайшие 5 лет.

Главное:

доллар будет дорожать, но очень невысокими темпами. Через пять лет американскую валюту, по оценкам МВФ, можно будет купить за 31,9 грн;

инфляция будет снижаться, но до запланированного в НБУ уровня в 5% дойдет только в 2023-м;

население Украины будет сокращаться, однако, это общая для европейских стран тенденция;

ВВП будет расти, но темпами ниже, чем мировая экономика.

Число украинцев сократится на 800 тыс. человек

Демографический кризис – распространенная ситуация практически по всей Европе. В случае с Украиной здесь есть три главные проблемы: низкая по сравнению с западными соседями продолжительность жизни, миграция и недостаточная рождаемость. Последнее – свойственно многим странам.

С учетом детской смертности, 100 украинок должны рожать 213-215 детей. Тогда поколение родителей полностью будет замещено поколением детей. В Украине же на 100 женщин – 137-150 детей. Даже в странах с развитой экономикой и значительной социальной поддержкой семьи, рождаемость может не компенсировать смертность.

Количество украинцев сократится на 800 тыс. человек к 2024-му, говорится в прогнозе МВФ. Так, по оценкам Фонда, на данный момент в Украине проживают 41,8 млн человек. В 2020-м население сократится до 41,7 млн и после этого ежегодно будет уменьшаться на 100-170 тыс. человек. А вот ситуация с безработицей наоборот будет улучшаться. Если в 2019-м официальный уровень безработицы составит 8,5%, в 2024-м - всего 6,2%.

В результате уже через пять лет нас останется всего лишь 41 млн человек.

Замедлится рост цен, а динамика ВВП будет меньше мировой

Есть и позитивный прогноз – цены в Украине будут расти не так быстро. Последние несколько лет происходит двузначный рост цен (более чем на 10% в год). А это приводит к быстрому обесцениванию сбережений в национальной валюте, к дорогим кредитам.

Задача Национального банка – сократить темпы роста цен до 5% годовых. И, судя по прогнозам МВФ, этой цели удастся достичь через несколько лет. Так, в МВФ уверены: в 2019-м инфляция составит 8%, а к 2024-му замедлится до 4,9% годовых.

К слову, в консенсус-прогнозе Министерстве экономразвития и торговли опубликовали более пессимистичные прогнозы. По их оценкам, в этом году цены вырастут на 8%, в 2020-м – 6,9%, а в 2021-м – 6%.

А вот рост мировой экономики опередит украинские темпы. Наш ВВП, по оценкам МВФ, в 2019-м вырастет на 2,7% (мировая экономика в этом же году – на 3,3%). Это означает, что отставание Украины только увеличится. До показателя в 3,3% удастся дойти только к 2023-му. Такое движение можно назвать стабилизацией ситуации, однако, для того, чтобы компенсировать падение и сократить отставание от ближайших западных стран, темпы роста должны составлять более 5% в год.

К слову, министр финансов Оксана Маркарова в начале год заявила: если будем расти такими же темпами, то догоним экономику Польши через 50 лет. При этом она отметила, что после падения такая быстрая стабилизация – уже большое достижение. "Это, конечно, для нас слишком длинный срок. И мы точно планируем и имеем рецепты, как сделать, чтобы догнать быстрее", – сказала она.

А вот в НБУ озвучивают даже более сдержанные прогнозы. По их оценкам в 2019 году темп роста валового внутреннего продукта снизится до 2,5%. Причины – жесткая монетарная и фискальная политика, а также замедление роста экономик основных торговых партнеров Украины, говорится в отчете о финансовой стабильности.

Главным двигателем роста экономики остается частное потребление домохозяйств, поддерживаемое увеличением реальной заработной платы и объемов переводов из-за рубежа.

"Договоренность о новой программе сотрудничества с МВФ устранила значительные системные риски для экономики и финансового сектора. Последовательное соблюдение программы будет гарантировать Украине достаточный объем финансовых ресурсов для выполнения внешних обязательств. В таком случае валютный рынок будет стабильным, а инфляция в дальнейшем замедлится", – говорится в отчете.

Безработных станет меньше, а доллар подорожает

Количество безработных в Украине, по оценкам МВФ, также будет ежегодно снижаться. Так, в 2019-м это число составит 8,5%, а до 2024-го сократится до 6,2%. Правда, при этом, согласно данным Государственной службы статистики, число официально безработных (а в него входят также работающие в теневом секторе) значительно выше. Только 57,7% экономически активного населения официально работают (это 16,5 млн человек).

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Также из прогноза МВФ можно сделать вывод о том курсе доллара, который они закладывали в свои оценки. Причем по их оценкам девальвация будет происходить плавно. В 2019-м курс составит 28,7 грн/$, в 2020-м – 30 грн/$. А через пять лет американская валюта будет продаваться по 31,94 грн/$. Плавное снижение в рамках общей инфляции компенсируется ростом доходов украинцев.

Кстати, также в прогнозе улучшился показатель дефицита текущего счета платежного баланса Украины: в 2019-2021 годах он будет колебаться в пределах 2,4-2,6% ВВП.

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