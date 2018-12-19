МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Индикаторы

Новое решение МВФ по Украине: как повлияет на курс доллара

785Читать материал на украинском

Новая программа stand-by для Украины, принятая МВФ, решит вопрос финансовой стабильности государства. В следующие полгода курс гривни и инфляция выровняются.

Об этом в эфире ObozTV рассказал исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко. Он подчеркнул, что деньги, которые получит Украина, пойдут исключительно в золотовалютные резервы страны.

"Теперь инфляция будет более прогнозируемой, я думаю, что мы вправе рассчитывать на показатель инфляции по результату следующего года не выше 10%. Ну и курс... даже при всей его девальвационной направленности, в следующем году все равно есть возможность удерживать его", – пояснил Устенко.

Новости
$3,9 млрд от МВФ: раскрыты детали судьбоносного для Украины решения

По его словам, теперь Украина как минимум на ближайшие 3-6 месяцев решает вопрос, связанный с финансовой стабильностью. Однако не с экономическим ростом, акцентировал внимание финансист.

иллюстрация

иллюстрация

"Когда мы говорим о сотрудничестве с МВФ, то имеем в виду в первую очередь кредитный ресурс, который страна может получить. В данном случае Украина получает эту программу, утвержденную, новую, уже подписанную новым премьером, новым министром финансов и новым главой НБУ, но еще старым президентом. Вот мы и получили новую программу stand-by на 3,9 миллиарда долларов", – подытожил Устенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября МВФ согласовал с Украиной новую 14-месячную программу поддержки экономической политики stand-by. Также Фонд пообещал продолжать сотрудничество с Украиной даже во время действия в стране военного положения.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Экономика Украины: прогнозы" на OBOZREVATEL.

Темы
Экономика Украины: прогнозытранш МВФПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Олег Устенко
Место
Украина
Теги
МВФУкраинамакрофинансовая помощьтраншЭкономика Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги