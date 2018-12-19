Новое решение МВФ по Украине: как повлияет на курс доллара

Новая программа stand-by для Украины, принятая МВФ, решит вопрос финансовой стабильности государства. В следующие полгода курс гривни и инфляция выровняются.

Об этом в эфире ObozTV рассказал исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко. Он подчеркнул, что деньги, которые получит Украина, пойдут исключительно в золотовалютные резервы страны.

"Теперь инфляция будет более прогнозируемой, я думаю, что мы вправе рассчитывать на показатель инфляции по результату следующего года не выше 10%. Ну и курс... даже при всей его девальвационной направленности, в следующем году все равно есть возможность удерживать его", – пояснил Устенко.

По его словам, теперь Украина как минимум на ближайшие 3-6 месяцев решает вопрос, связанный с финансовой стабильностью. Однако не с экономическим ростом, акцентировал внимание финансист.

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"Когда мы говорим о сотрудничестве с МВФ, то имеем в виду в первую очередь кредитный ресурс, который страна может получить. В данном случае Украина получает эту программу, утвержденную, новую, уже подписанную новым премьером, новым министром финансов и новым главой НБУ, но еще старым президентом. Вот мы и получили новую программу stand-by на 3,9 миллиарда долларов", – подытожил Устенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября МВФ согласовал с Украиной новую 14-месячную программу поддержки экономической политики stand-by. Также Фонд пообещал продолжать сотрудничество с Украиной даже во время действия в стране военного положения.

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