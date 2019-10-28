'Никогда не отдадим': Рева забил тревогу из-за долгов Украины

Внешний долг Украины в 2020 году вырастет на 60 млрд грн, несмотря на огромные суммы выплат, заложенные в госбюджете.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева. По его словам, с нынешним подходом к возвращению долгов Украина никогда их не отдаст.

"Мы в следующем году будем выплачивать 438 млрд грн. А что с общей суммой долга? Она уменьшается? Сумма долга растет почти на 60 млрд грн... Так мы отдаем долги. При таком подходе к управлению государственным долгам, мы никогда их не отдадим", – подчеркнул экс-министр.

По словам Ревы, долг растет потому, что фактически идет его перекредитование под более высокие проценты.

"В этом году должно быть возвращено 418 млрд грн, а в следующем – 438 млрд грн. Так как у нас возвращает Минфин, общая сумма долга номинально растет. А по отношению к ВВП уменьшается", – пояснил бывший глава Минсоцполитики.

"Они (нынешний Кабмин – ред.) гордятся тем, что у нас общий долг на 1 января 2020 года – 2 трлн 60 млрд грн. А на 1 января 2021 года будет 2 трлн 120 млрд грн", – подчеркнул он.

На вопрос, как же Украине рассчитаться с долгами, Рева ответил: "Это вопрос к Министерству финансов. Пусть думают, как увеличить поступления в бюджет, как бороться с теневой экономикой, какие запускать программы. Они планируют, а платят все".

mind.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кабмин и Нацбанк Украины надеются на заключение новой программы по финансированию МВФ. Это позволит привлечь в Украину от $5 до $10 млрд сроком на три года. В правительстве заявляют, что новая программа сотрудничества может стать последней в отношениях с Фондом.

Миссия Международного валютного фонда назвала условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и уменьшении роли олигархов в экономике.

Ток-шоу Oboz talk с Вадимом Колодийчуком смотрите каждое воскресенье в 13:00 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!