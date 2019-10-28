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28 октября • обновлено в 06:30
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"Никогда не отдадим": Рева забил тревогу из-за долгов Украины

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Внешний долг Украины в 2020 году вырастет на 60 млрд грн, несмотря на огромные суммы выплат, заложенные в госбюджете.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева. По его словам, с нынешним подходом к возвращению долгов Украина никогда их не отдаст.

"Мы в следующем году будем выплачивать 438 млрд грн. А что с общей суммой долга? Она уменьшается? Сумма долга растет почти на 60 млрд грн... Так мы отдаем долги. При таком подходе к управлению государственным долгам, мы никогда их не отдадим", – подчеркнул экс-министр.

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По словам Ревы, долг растет потому, что фактически идет его перекредитование под более высокие проценты.

"В этом году должно быть возвращено 418 млрд грн, а в следующем – 438 млрд грн. Так как у нас возвращает Минфин, общая сумма долга номинально растет. А по отношению к ВВП уменьшается", – пояснил бывший глава Минсоцполитики.

"Они (нынешний Кабмин – ред.) гордятся тем, что у нас общий долг на 1 января 2020 года – 2 трлн 60 млрд грн. А на 1 января 2021 года будет 2 трлн 120 млрд грн", – подчеркнул он.

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На вопрос, как же Украине рассчитаться с долгами, Рева ответил: "Это вопрос к Министерству финансов. Пусть думают, как увеличить поступления в бюджет, как бороться с теневой экономикой, какие запускать программы. Они планируют, а платят все".

'Никогда не отдадим': Рева забил тревогу из-за долгов Украины

mind.ua

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Госбюджет-2020 кредитование Украины
Персона
Андрей Рева
Место
Украина
Теги
долги бюджет макрофинансовая помощь кредит
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Я просто напоминаю, что на момент выхода из СССР у второй хранциии была нулевая кредитная история.
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