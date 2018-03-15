Курс доллара и евро в Украине: гривня продолжила падение

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 16 марта.

Согласно опубликованным данным, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар США подорожал на 26 копеек, его цена составит 26,27 грн.

Евро также подорожает на 25 копеек — до 32,42 грн.

Российский рубль подорожал на 4 коп. — 0,460 грн.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в правительстве звучали такие валютные прогнозы: обменный курс гривни (в среднем за год) 2018 года составит 29,3 грн за доллар, 2019-го года - 30,5 грн за доллар, в 2020 году - 31 грн за доллар.