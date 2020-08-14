Нацбанк укрепил гривню к доллару: какой курс в банках и обменниках Украины

Курс валют в Украине 14 августа. Коллаж Обозревателя
Официальный курс доллара в пятницу, 14 августа, снизился на 12 копеек и установился на уровне 27,40 грн. А стоимость евро выросла – до 32,41 грн (+2 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
1 доллар США – 27,40 грн
1 евро – 32,41 грн.
Курс Нацбанка НБУ
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Доллар:
Покупка – 27,28 грн/$ (-11 коп.)
Продажа – 27,55 грн/$ (-5 коп.)
Курс доллара в банках Минфин
Евро:
Покупка – 32,00 грн/€ (-10 коп.)
Продажа – 32,50 грн/€ (-5 коп.)
Курс евро в банках Минфин
Доллар:
Покупка – 27,39 грн/$
Продажа – 27,46 грн/$
Курс доллара в обменниках kurs.com.ua
Евро:
Покупка – 32,37 грн/€
Продажа – 32,45 грн/€
Курс евро в обменниках kurs.com.ua
Доллар:
Покупка – 27,40 грн/$
Продажа – 27,45 грн/$
Курс доллара на черном рынке Минфин
Евро:
Покупка – 32,20 грн/€
Продажа – 32,27 грн/€
Курс евро на черном рынке Минфин
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в четверг, 6 августа, снизился на 11 копеек и установился на уровне 27,70 грн. А вот евро продолжил движение вверх – до 32,90 грн (+17 коп.).