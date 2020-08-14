Нацбанк укрепил гривню к доллару: какой курс в банках и обменниках Украины

Официальный курс доллара в пятницу, 14 августа, снизился на 12 копеек и установился на уровне 27,40 грн. А стоимость евро выросла – до 32,41 грн (+2 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 14 августа

1 доллар США – 27,40 грн

1 евро – 32,41 грн.

Курс Нацбанка НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,28 грн/$ (-11 коп.)

Продажа – 27,55 грн/$ (-5 коп.)

Курс доллара в банках Минфин

Евро:

Покупка – 32,00 грн/€ (-10 коп.)

Продажа – 32,50 грн/€ (-5 коп.)

Курс евро в банках Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,39 грн/$

Продажа – 27,46 грн/$

Курс доллара в обменниках kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 32,37 грн/€

Продажа – 32,45 грн/€

Курс евро в обменниках kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,40 грн/$

Продажа – 27,45 грн/$

Курс доллара на черном рынке Минфин

Евро:

Покупка – 32,20 грн/€

Продажа – 32,27 грн/€

Курс евро на черном рынке Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в четверг, 6 августа, снизился на 11 копеек и установился на уровне 27,70 грн. А вот евро продолжил движение вверх – до 32,90 грн (+17 коп.).