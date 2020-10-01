Налоговая в Украине перевыполнила план и компенсировала отставание за первое полугодие
Налоговая увеличила поступления в бюджет страны
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ГНС перевыполнила индикативы
В Украине, несмотря на падение ВВП в первой половине 2020 года, Государственная налоговая служба (ГНС) перевыполнила план по поступлениям в бюджет. За май-сентябрь удалось не только компенсировать отставание, которое образовалось за январь-апрель, но и достичь перевыполнения индикатива.
Об этом говорится в отчете ГНС. Так, индикатив составлял 360,9 млрд грн, а удалось собрать 387,3 млрд грн. Вот всего несколько цифр:
ВВП за первую половину 2020 года – минус 6,7%;
рост совокупных поступлений платежей, которые контролируются ГНС – плюс 11%;
индикатив (январь-сентябрь 2020-го) – 360,9 млрд грн;
фактически выполнено – 387,3 млрд грн;
перевыполнение – 26,4 млрд грн.
По сравнению с прошлым годом удалось достичь роста на 17%. "То есть в мае-сентябре не только устранено отставание, допущенное за январь-апрель в сумме 11,7 млрд грн, но и достигнуто значительное перевыполнение индикатива за январь-августа в размере 26,4 млрд гривен", – поясняют в ГНС.
НДС за январь-август перевыполнили на 25,7 млрд грн (43,3%). По сравнению с прошлым годом это в 1,4 раза больше.
В сентябре индикатив перевыполнен на 8,5 млрд грн (36,9%). Удалось собрать 31,6 млрд грн, в то время как индикатив установлен в размере 23,1 млрд. В том числе НДС собрали на 5,2 млрд грн больше (в 1,9 раза больше индикатива).
Как сообщал OBOZREVATEL, по подсчетам Государственной счетной палаты, Украина в первом полугодии 2020-го не выполнила план доходов на 38 млрд грн, или 7,8%.