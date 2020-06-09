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10 июня • обновлено в 01:45
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На $200 млн больше, чем ожидали: Зеленский отреагировал на первый транш от МВФ

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МВФ в рамках 18-месячной программы на $5 млрд выделит Украине в первом транше $2,1 млрд вместо $1,9 млрд, как планировалось изначально.

Такое решение Фонд принял вечером во вторник, 9 июня. Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter отреагировал на решение по кредиту, отметив, что средства пойдут на преодоление последствий коронавируса.

"Украина получит первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Это на $200 млн больше, чем планировалось изначально. Новая программа поможет преодолеть вызовы, вызванные Covid-19. В сложное время МВФ доказывает, что является надежным партнером", – написал лидер государства.

Глава Фонда Кристалина Георгиева и Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе в январе 2020 года. Иллюстрация

Глава Фонда Кристалина Георгиева и Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе в январе 2020 года. Иллюстрация

censor.net.ua

Как писал OBOZREVATEL, в МВФ выразили обеспокоенность "внутренней неопределенностью в отношении экономической политики" и заявили, что Украина должна будет ужесточить фискальную политику, чтобы вернуть долги.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
МВФ
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