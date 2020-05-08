МВФ отказался от "расширенного" кредита для Украины: что будет с курсом доллара и сколько денег получим

МВФ вместо расширенной программы финансирования на $8 млрд обсуждает с Украиной новый кредит, всего на 18 месяцев и на сумму в $5 млрд. Для аналитиков такая новость не стала сюрпризом: Фонд по всему миру переходит на срочные и короткие кредиты из-за резкого падения мировой экономики.

О том, что на самом деле произошло, как это повлияет на курс доллара в Украине и сколько денег получим – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что произошло?

МВФ изменил будущую программу кредитования для Украины. Вместо трехлетней программы сейчас идут переговоры о 18-месячной. Снизится и общее количество денег, которые может получить страна. Правда, представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован заявляет: мы бы и так за следующие два года получили бы $5 млрд. А с 18-месячной программой получить деньги будет даже легче.

С таким утверждением соглашается и глава профильного комитета Даниил Гетманцев. "По моим оценкам, срок будет меньше, но количество денег, которые мы получим за год-два программы stand-by, будет то же, что бы мы и получили по стандартной программе МВФ", –сказал он.

Почему это произошло?

Пресс-секретарь МВФ Джерри Райс на своем брифинге заявил следующее: "В настоящее время продолжается виртуальная дискуссия по обсуждению политик, которые могут быть поддержаны Фондом, скорее в рамках программы standby, а не в рамках программы расширенного финансирования… А затем, когда экономика восстановится, акцент поддержки МВФ может сместиться обратно на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине с целью способствования более сильному и более инклюзивному росту".

Почему программу поменяли:

сейчас МВФ пересматривает программы для большинства стран . Расширенная программа на три года предусматривает проведение структурных реформ, а сейчас, когда экономики государств по всему миру валятся, главная задача – стабилизация, вопрос структурных преобразований уходит на второй план;

условно говоря: когда в доме начала течь крыша, нужно в первую очередь латать ее, спасая мебель, пол и домочадцев, а уже потом думать о пристройке в виде второго этажа или веранды. Расширенная программа предоставляется в ситуации, когда государство взяло курс на проведение масштабных преобразований. Но когда планировать ничего нельзя и нужно в срочном порядке решать насущные проблемы, по мнению МВФ, эффективнее будет короткая программа.

"Говорить о том, что виновата Украина в такой ситуации, нельзя. Закон о рынке земли принят, закон о банках находится на финальной стадии. Да, были вопросы к приватизации. Но сейчас, во время карантина, сложно организовывать и проводить аукционы, да и предложения будут значительно более низкими. Поэтому сейчас просто не время для этого", – рассказывает финансовый аналитик Владимир Мазуренко.

Как это повлияет на Украину?

Аналитик Егор Комов уверен: нет ни одной причины для паники. Условия для получения короткой программы на 18 месяцев все равно придется выполнять. А курс доллара, который часто активно реагирует на новости о сотрудничестве с МВФ, за прошедшие сутки практически не изменился.

Международный валютный фонд 24tv.ua

Участники рынка хорошо понимают: переход на короткую программу – всего лишь выбор инструмента, а не отказ от сотрудничества. Более того, большинство украинцев не вдаются в подробности, какая программа с МВФ обсуждается и в чем разница. Другие кредиторы Украины также в первую очередь смотрят на то, есть ли вообще программа сотрудничества.

Даже короткая программа финансирования откроет нам возможность получить дешевые кредиты от Всемирного банка, Европейского Союза, Европейского банка реконструкции и развития.

"Выбор инструмента кредитования зависит от многих факторов. Сейчас действительно эффективнее программа standby. Лично для меня было понятно, что расширенную программу EFF мы не получим, как и другие страны. Логика МВФ такова: давайте переживем год-два, а тогда посмотрим. И на эти год-два денег мы вам дадим. И эта логика одна для всех", – рассказывает Комов.

В свою очередь представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован уверен, что получить $5 млрд от МВФ в 2020-21 годах по программе stand-by легче, чем по программе EFF.

Сколько получим?

В 2020-м и 2021-м суммы траншей не изменятся. Если будет необходимость, в 2022-м можно будет заключить новую программу кредитование. Но, возможно, и этой суммы (по программе stand-by это может быть $5 млрд) может хватить.

"Программа EFF, которую мы обсуждали до этого, была на 3 года и на сумму $8 млрд. В рамках этой программы в течение следующих 18 месяцев, до конца 2021 года, мы планировали получить от МВФ $5 млрд долл. и оставшиеся $3 млрд планировалось получить в 2022-2023 годах. В рамках новой программы Standby мы обсуждаем в течение следующих 18 месяцев получение тех же $5 млрд от МВФ. В чем же зрада? А ее нет", – поясняет Рашкован.

Общее финансирование:

МВФ Программа standby: $3.5 млрд в 2020-м (+$1.5 млрд в 2021-м);

Финансирование от других стран, привязанное к программе МВФ: $0.4 млрд

Программа DPL Мирового Банка: $1 млрд

Средства Мирового банка на помощь системе здравоохранения: $0.15 млрд

Макрофинансовая помощь от ЕС: второй транш $0.6 млрд

Новая макрофинансовая помощь от ЕС: $1.3 млрд

Как заявили в МВФ, если ситуация в экономике Украины за следующие два года улучшится, можно будет снова рассмотреть возможность подписание длинной программы расширенного финансирования.

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