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25 марта • обновлено в 09:57
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Курс рубля в России преодолел психологическую отметку: сколько стоит

5.4т
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В России второй день подряд укрепляется курс рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта стоимость доллара преодолела психологическую отметку в 78 рублей, снизившись до 77,98 руб./$.

То есть, курс доллара стал на 30 копеек ниже, чем накануне. Также на 10 копеек подешевело евро – до 84,38 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные торгов. Для сравнения – в конце декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$.

Стоимость доллара в России

Стоимость доллара в России

Московская биржа

Курс валют в России

Курс валют в России

Московская биржа

Как падал рубль

Прошедшая неделя (с 16 по 20 марта) оказалась одной из худших для российской валюты за последние годы. По данным Московской биржи, торги в пятницу, 14 марта, были закрыты на уровне 72,59 руб./$, а в момент открытия в понедельник, 16 марта, курс составил уже 74 руб./$. Всю неделю рубль терял стоимость.

  • 16 марта – 74,65 руб./$;

  • 17 марта – 75,44 руб./$;

  • 18 марта – 80,87 руб./$;

  • 19 марта – 79,12 руб./$;

  • 20 марта – 79,93 руб./$.

То есть, за неделю стоимость доллара по отношению к рублю выросла с 72,59 руб./$ до 79,93 руб./$ – на 7,34 рубля.

Курс рубля

Курс рубля

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Кризис в России Курс валют
Место
Россия
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