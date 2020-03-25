Курс рубля в России преодолел психологическую отметку: сколько стоит

В России второй день подряд укрепляется курс рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта стоимость доллара преодолела психологическую отметку в 78 рублей, снизившись до 77,98 руб./$.
То есть, курс доллара стал на 30 копеек ниже, чем накануне. Также на 10 копеек подешевело евро – до 84,38 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные торгов. Для сравнения – в конце декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$.
Стоимость доллара в России
Московская биржа
Курс валют в России
Московская биржа
Как падал рубль
Прошедшая неделя (с 16 по 20 марта) оказалась одной из худших для российской валюты за последние годы. По данным Московской биржи, торги в пятницу, 14 марта, были закрыты на уровне 72,59 руб./$, а в момент открытия в понедельник, 16 марта, курс составил уже 74 руб./$. Всю неделю рубль терял стоимость.
16 марта – 74,65 руб./$;
17 марта – 75,44 руб./$;
18 марта – 80,87 руб./$;
19 марта – 79,12 руб./$;
20 марта – 79,93 руб./$.
То есть, за неделю стоимость доллара по отношению к рублю выросла с 72,59 руб./$ до 79,93 руб./$ – на 7,34 рубля.
Курс рубля
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
В России неожиданно укрепился курс рубля. Во вторник, 24 марта, на Московской бирже доллар подешевел более, чем на рубль – с 79,60 руб./$ до 78,50 руб./$.
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