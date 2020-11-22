Украинцев ждет новый курс доллара: что будет с гривней и как повлияет локдаун

В Украине до конца ноября на курс доллара будут влиять новости о возможном полном локдауне, пауза в сотрудничестве с МВФ и возвращение НДС экспортерам. Мнения аналитиков о том, как и почему изменится стоимость валюты, расходятся. В среднем же эксперты прогнозируют курс от 28,2 до 28,5 грн/$.

О том, как и почему будет меняться курс доллара в ближайшее время, читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинская валюта в ближайшую неделю имеет все шансы как для роста, так и для незначительной девальвации. К примеру, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что курс доллара через неделю незначительно увеличится до 28,5 грн/$. В пятницу, 20 ноября, валюту в банках продавали за 28,6 грн/$, а покупали – за 28,2 грн/$.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,5 грн. Наличный доллар будет торговаться по 28,3/28,5 грн", – говорит аналитик.

Его коллега из Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует: гривня в ближайшее время изменит стоимость до 28,5 гривен за доллар, реагируя на сложившийся фон. Сдерживающим фактором будет выступать НБУ, который может выйти на рынок с интервенциями. "Над рынком продолжает нависать большая волна гривневой ликвидности, которая может пойти на покупку иностранной валюты, что сильно надавит на гривню", – прогнозирует эксперт.

На следующей неделе экспортеры начнут получать возмещение НДС, что существенно снизит предложение валюты на межбанке и девальвационный тренд гривны продолжится. Спрос же со стороны нерезидентов будет только нарастать, отмечает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

"Складывается ощущение, что участники рынка запутались и не могут решить: сконцентрироваться на позитивных новостях о создании вакцины от коронавируса или отыгрывать негатив, связанный с "второй волной". До тех пор пока не появятся новые серьезные поводы для активных действий, данная неопределенность на валютном рынке будет сохраняться. Ожидаем курс гривны в диапазоне 28,20-28,40 за доллар", – добавляет аналитик Телетрейд Сергей Родлер.

Источники OBOZREVATEL в Кабмине и Офисе президента рассказывают: уже со второй половины декабря и до конца праздников в Украине могут ввести полный локдаун. В НБУ уверены, что к резкому росту курса доллара это не приведет. Мол, при прошлом локдауне иностранцы начали активно выводить свои деньги из Украины, а сейчас такая ситуация не повторится.

Сейчас гривня дешевеет на фоне негативных тенденций на глобальном рынке, связанных с распространением коронавируса и ограничительными мерами, которые вводятся разными странами. В США с начала пандемии скончалось 250 тысяч человек, тогда как в Европе почти все государства успели усилить карантин.

"Несмотря на очевидно негативный сантимент на рынках, ожидать резкого падения курса гривны в ближайшее время не стоит. Дело в том, что инвесторы рассчитывают на новые стимулы со стороны ФРС и американского правительства, которые подразумевают массовую эмиссию новой валюты. В результате чего спрос на доллар в качестве защитного инструмента ослабевает. Подобная динамика способствует снижению давления на валюты как развитых, так и развивающихся стран", – говорит Родлер.

Несмотря на сложную ситуацию, эксперты уверены: причин как для резкого роста, так и для резкого падения курса гривни нет. Вероятно, в ближайшее время значительных движений ожидать не стоит.