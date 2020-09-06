Курс доллара в Украине дойдет до психологической отметки: аналитики спрогнозировали новую стоимость

В Украине осень традиционно началась с плавной девальвации гривни. Уже в ближайшую неделю, уверены опрошенные аналитики, доллар дойдет до психологической отметки в 28 грн/$.

О том, что и как повлияет на курс валют в Украине, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Курс на 28: что прогнозируют аналитики

Уже несколько лет подряд каждую осень в Украине стартует начало делового сезона, больше средств приходится тратить на закупку энергоресурсов, снижаются выручки аграриев – все это приводит к подорожанию доллара.

Исключением не станет и осень 2020 года. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8-27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн", –рассказывает OBOZREVATEL старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Его коллега из ForexClub Андрей Шевчишин прогнозирует, что гривня уже в ближайшее время дойдет до отметки в 28 грн/$, а в ближайшие семь дней потеряет в цене около 10 копеек. В то же время аналитик RoboForex Андрей Гойлов в своих оценках отталкивается от того, что Национальный банк сможет удержать стабильную ситуацию и имеет для этого все ресурсы.

"Если доллар США будет подбираться к психологически важной отметке в 28,00 грн, НБУ будет выходить на торги с продажами. Ресурсов для сдерживания курса более чем достаточно", – поясняет Гойлов.

Новостной фон для гривни: что повлияет на курс

НБУ сохранил учетную ставку (стоимость денег в экономике) на уровне 6%. Такая ставка должна обеспечить баланс между достижением умеренной инфляции и стимулированием экономики. Но в случае негативного влияния коронавируса на внутренний спрос и деловую активность НБУ будет готов придать экономике дополнительный импульс.

Минфин в первый день осени провел самое крупное погашение внешнего долга за 2020 год. Было выплачено 2,1 млрд долларов США. На следующей неделе эксперты ждут размещения краткосрочных ОВГЗ со сроком обращения три месяца, пользующихся большой популярностью у банков.

Pixabay Что будет с курсом доллара в Украине

На мировых рынках индекс доллара укрепился к корзине мировых валют на 1,5% от минимумов мая 2018 года. Чем дороже американская валюта в мире, тем больше за нее вынуждены платить и украинцы.

Регулятор заявил, что ожидает прибытия оценочной миссии Международного валютного фонда в Киев в ближайшее время. МВФ ранее одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 млрд долларов, первый транш в 2,1 млрд страна уже получила. Второй ожидает получить до конца года.

Что будет с курсом доллара до конца сентября

"Традиционно осенью наблюдаем плавную девальвацию гривни. Мы видим, что курс около 30 гривен на конец года – это один из маркеров, исходя из которого президент оценивает эффективность работы Национального банка. Думаю, что девальвация будет", – рассказывает аналитик Егор Комов.

Правда, чтобы искусственно поднять курс доллара, Нацбанк должен активно печатать гривню (это увеличит спрос на валюту) и самостоятельно скупать доллары с рынка. Сделать это можно очень быстро, вот только плачевных последствий после этого не избежать.

Сейчас, несмотря на глубокий экономический кризис, ни скачка цен, ни резкого подорожания доллара нет, добавляет финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Если же напечатать гривню, количество денег в экономике увеличится, вырастет спрос на товары и услуги. Но практически сразу же после этого вырастут цены.

Как правильно покупать доллары

Есть три основных правила, как правильно покупать валюту. Важно при этом определиться с целью.

Если откладывать на конкретную покупку. В таком случае правильно собирать в той валюте, в которой будете тратить деньги. Например, если копить на поездку в Рим, лучше всего покупать евро. Если же вы планируете покупать машину, цена которой фиксирована в долларах, лучше всего сразу копить американскую валюту.

Если копить на "черный день". В таком случае стоит сразу приобретать три разных валюты. Например, доллары, евро и юани. Такая корзина позволит диверсифицировать (разделить) риски. Это главный принцип.

Также нельзя покупать деньги сразу. Лучше всего делать это небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить.

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