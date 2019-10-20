Курс доллара пробил психологическую отметку: что ждет украинцев

В Украине курс доллара, несмотря на традиционную сезонную девальвацию, остается в узком коридоре с максимальной отметкой около 25 грн/$. В ближайшую неделю гривня окончательно опустится ниже знакового уровня.

О том, что будет с курсом доллара в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Умеренный рост доллара

В Украине всего за семь дней доллар вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,3-1,2%. К примеру, справочная стоимость увеличилась с 24,70 грн/$ до 24,84 грн/$.

При этом спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 1,4% до 1,2% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей. Это, отмечает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, свидетельствует о постепенной стабилизации сектора наличной валюты.

Курс доллара в Украине

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,8/25,1 грн", – поясняет эксперт.

Также плавной девальвации ожидает и руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Вероятно, в ближайшей перспективе гривня будет колебаться вблизи психологического уровня 25 грн/$", – добавляет Шевчишин.

Главная причина такой ситуации, уверены аналитики, это девальвационные ожидания. Визит украинской команды в США и переговоры с МВФ пока не дали результата. С другой стороны, известно, что курсовые ориентиры на следующий год были пересмотрены, и они ниже отметки 28,2 грн/$.

Аналитик Егор Комов рассматривает два возможных сценария: позитивные новости от Фонда позволят временно изменить настроение на валютном рынке, курс тогда имеет шансы на то, чтобы опуститься ниже психологической отметки.

"Думаю, что сейчас будем наблюдать очень плавное девальвационное движение. Это нормальная ситуация осенью. Объемы энергетического импорта и его стоимость будет увеличиваться, это также приведет к росту спроса на украинском валютном рынке, соответственно, будет расти и цена", – говорит Комов.

Доллар под угрозой

В экономической истории 2019 год может оставить след в качестве начала конца самого большого монетарного эксперимента, уверены в Saho. Любая экономическая система имеет периоды роста и спада. В монетарной политике также действуют свои четкие правила. Все работает слаженно до тех пор, пока ставки не становятся слишком высокими или слишком низкими. К примеру, две страны – Аргентина и Германия. Немцы установили себе очень низкие ставки, а аргентинцы – наоборот. По идее деньги должны уходить из Берлина в Буэнос-Айрес. Но по факту происходит наоборот.

Капиталы распределяются неравномерно, а к этому еще добавляются слишком дорогой доллар и огромный долг США. Единственный инструмент, который еще не использовали для удержания ситуации, считают аналитики – девальвация американской валюты. Но здесь есть два больших вопроса: пойдет ли на это Федеральная резервная система (ФРС) США и есть ли у нее достаточное количество инструментов для этого.

Высокий курс доллара – само по себе проблема. "Если доллар растет слишком сильно, напряжение в системе увеличивается: не только для экспорта США, но и для развивающихся рынков с их высокой зависимостью от долларового финансирования и экспортных машин", – говорится в отчете.

В то же время президент Дональд Трамп, несмотря на очень сдержанную политику ФРС, выступает за более низкий курс доллара. Правда, покамест все, что он делает – пытается давить на независимого регулятора. А это в уже сформировавшейся системе противовесов в США сделать очень сложно.

Шестилетний период "слабого" доллара закончился ровно 11 лет назад. И с того момента американская валюта выросла в цене на целых 22%. Глава отдела стратегии инвестбанка Питер Гарнри напоминает, что вероятность масштабной рецессии в ближайший год – до 40%. Покамест "бакс" остается стабильным в первую очередь из-за достаточно высоких темпов развития американской экономики.

"Есть только одна вещь, которая действительно имеет значение в наши дни, - это глобальная ликвидность доллара. Мы работаем в мире, основанном на долларах, поэтому ликвидность в долларах США является ключевым фактором мировой экономики и финансовых рынков. С 2014 года мир столкнулся со структурной проблемой доллара, его дефицита на фоне политики ужесточения ФРС", – отмечает глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

Все-таки, считают в Saho, Трамп может применить закон, принятый еще более 80 лет назад. Он позволяет Белому дому расширить свои полномочия. За последнее 15 лет к такому инструменту американское правительство прибегало всего трижды.

В 2018-м американская валюта по сравнению с "коллегами" прибавила 8%. Но в текущем году позиции доллара ослабли. Мягкая монетарная политика Федеральной резервной системы обеспечила толчок к девальвации. В "Морган Стэнли" выпустили материал, в котором утверждается - тенденция 2018-го развернется вспять. И одна из основных причин – меняется политика Штатов. Больше не будет повышения процентных ставок (как минимум в текущем году).

А в более долгосрочной динамике ожидается глобальный сдвиг в сторону сбережений, и США в этой ситуации находятся в уязвимой позиции. Страны с профицитом (излишком) счета текущих операций будут вести себя более сдержанно, а вот США со статусом самого крупного должника в мире окажутся под ударом.

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