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Курс биткоина стремительно рухнул

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Курс криптовалюты биткоин в среду, 17 января, опустился до 9,9 тысячи долларов.

Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk.

Таким образом, по сравнению с предыдущим днем биткоин подешевел на 3,5 тысячи долларов.

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Одновременно с этим капитализация криптовалюты уже снизилась до 175 миллиардов долларов.

Напомним, что что падение курса криптовалюты совпадает с усилением контроля со стороны регулирующих органов во многих странах.

Как сообщал "Обозреватель", ранее исследователи международного банка Citibank заявили, что Украина находится в пятерке самых уязвимых стран, которые могут пострадать в результате краха криптовалюты биткоин.

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Тема
Криптовалюты
Объект
криптовалюта
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