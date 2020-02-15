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15 февраля • обновлено в 14:00
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Курс биткоина преодолел психологическую отметку: сколько стоит сейчас

1.3т
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Курс биткоина за последнюю неделю взлетел почти на $450, преодолев психологическую отметку в $10 тысяч.

По данным портала CoinMarketCap, в субботу, 15 февраля, стоимость криптовалюты составляет $10 259. За последние сутки курс вырос на 0,56%, а общая капитализация (стоимость всех монет) достигла $186,9 млрд.

При этом в прошлую субботу биткоин стоил $9 810, а капитализация была на уровне $178,6 млрд. Следовательно, за семь дней стоимость активов выросла на $8,3 млрд.

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Курс биткоина

Курс биткоина

На этом фоне другие главные криптовалюты также дорожали. К примеру, Ethereum лишь за последние сутки вырос более, чем на 5,25%, XRP – на 3,37%, а Bitcoin Cash – на 1,23%.

Курс криптовалют

Курс криптовалют

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.

  • При этом биткоин начал 2020 год с обвала. Среднерыночная стоимость криптовалюты 2 января упала до отметки 7168 долларов.

  • В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

  • Министерство финансов США и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) готовятся представить новые правила для регулирования криптовалют.

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Автор
Андрей Довгань
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