Кризис на рынке труда Украины: названа главная причина

Главная причина текущего кризиса на рынке труда Украины – сезонный упадок. Ведь бизнес-сезон, который начался в сентябре, закончился примерно в конце ноября.

Об этом ObozTV рассказала эксперт по вопросам трудоустройства Татьяна Пашкина. По её словам, с началом новогодних праздников в вопросах рекрутинга Украина становится куда менее активной.

"Ну и люди сами не хотят менять работу. Ведь начинаются переговоры о повышении зарплаты на следующий год, выплата бонусов и т.д.", – пояснила Пашкина.

Она добавила, что причина огромного количества подаваемых в январе резюме заключается в том, что люди просто мониторят рынок. Вторая волна поиска начинается в марте-апреле, когда заканчивается выплата всех бонусов и люди начинают активно искать новую работу.

"По вопросу вакансий: есть спад в январе-феврале. И со второй половины февраля у нас начинается весенний бизнес-сезон и опять растет их количество", – подытожила эксперт.

Работа в офисе

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы все чаще разочаровываются в зарубежных рынках труда. Тем не менее, из-за высокого количества заробитчан украинские работодатели все еще ощущают кадровый голод.

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