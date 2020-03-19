Стало известно о прогрессе в переговорах Украины и МВФ

Украина и МВФ продолжают переговоры о новой кредитной программе, и ни одна из сторон не отказывается от дальнейшего сотрудничества.
Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован в Facebook.
Сотрудничество с МВФ
"Никто в Украине не отказывался от кредита МВФ – новое правительство и НБУ работают над новой программой с учетом изменившихся условий внешних рынков. Работают неплохо", – написал Рашкован.
Он отметил, что и в МВФ не отказывали в кредите Украине. По его словам, персонал Фонда ежедневно общается с правительством и НБУ и работает над программой.
"Работа идет – Украине и МВФ работать через веб конференции не привыкать: для нас Webex, Polycom, Skype – достаточно обычные средства коммуникации. Так что на производительности труда карантин особо не сказывается", – сообщил представитель Украины в МВФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина достигла договоренности (Staff Level Agreement) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.
В Международном валютном фонде назвали условиями для нового транша Украине на $5,5 млрд принятие закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.
17 января в МВФ потребовали от Украины выполнить поставленные ранее условия, чтобы была запущена программа кредитования на $5,5 млрд.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новая программа сотрудничества Украины с МВФ начнется в ближайшие месяцы.
Десятилетние облигации внешнего займа, которые выпустила Украина, оценены в общую сумму 1,25 млрд евро.
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