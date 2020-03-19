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19 марта • обновлено в 13:30
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Стало известно о прогрессе в переговорах Украины и МВФ

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Украина и МВФ продолжают переговоры о новой кредитной программе, и ни одна из сторон не отказывается от дальнейшего сотрудничества.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован в Facebook.

Сотрудничество с МВФ

Сотрудничество с МВФ

"Никто в Украине не отказывался от кредита МВФ – новое правительство и НБУ работают над новой программой с учетом изменившихся условий внешних рынков. Работают неплохо", – написал Рашкован.

Он отметил, что и в МВФ не отказывали в кредите Украине. По его словам, персонал Фонда ежедневно общается с правительством и НБУ и работает над программой.

"Работа идет – Украине и МВФ работать через веб конференции не привыкать: для нас Webex, Polycom, Skype – достаточно обычные средства коммуникации. Так что на производительности труда карантин особо не сказывается", – сообщил представитель Украины в МВФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Андрей Довгань
Темы
транш МВФ кредитование Украины
Персона
Владислав Рашкован
Место
Украина
Тег
МВФ
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