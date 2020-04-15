Когда закончится кризис в Украине и к чему приведет падение: экономисты озвучили устрашающие прогнозы

Украинская экономика в 2020-м может упасть в два раза сильнее, чем планировал Кабмин. При этом ситуация с безработицей достигнет огромных масштабов. Об этом говорится в обновленном отчете МВФ.

Подробнее о том, что ждет экономику Украины и мира в этом году, читайте в материале OBOZREVATEL.

Неужели все действительно так плохо?

Хорошая новость – уже в 2021-м МВФ ожидает рост мировой экономики на 5,8% (будет рост и для Украины, но об этом позже). Плохая же новость состоит в том, что 2020 год может оказаться худшим за много десятилетий. Мировая экономика сократится на 3%. Для примера, во время мирового финансового кризиса в 2009-м рецессия составила всего 0,1%. То есть ситуация будет в 30 раз хуже.

МВФ

Этот сценарий – базовый. Он предполагает, что пандемия коронавируса закончится во второй половине 2020-го. Что означает такое падение? Сокращение рабочих мест, закрытие предприятий, рост числа нищего населения, падение благосостояние всего населения планеты. Фонд уже назвал этот кризис крупнейшим со времен Великой депрессии (1929-1939 годы).

"Этот кризис не имеет аналогов и существует значительная неопределенность относительно его влияния на жизнь людей и их средств к существованию. Многое зависит от эпидемиологии вируса, эффективности мер сдерживания, а также от разработки терапевтических средств и вакцин, которые трудно предсказать", – говорится в отчете МВФ.

Что ждет Украину?

Мы пострадаем сильнее, чем большинство соседних стран, говорится в отчете МВФ. Бюджет Украины переписали с учетом, что падение составит 3,9%. Реальная же рецессия, уверены в МВФ, составит 7,7%. Для сравнения, Беларусь упадет на 6%, Россия – на 5,5%, Польша – на 4,6%, Хорватия – на 9%, Португалия – на 8%.

Если такой прогноз для нас окажется верным, этот кризис мы переживем легче, чем предыдущие. В 2015-м мы упали на 9,8%, в 2009-м – на 15,1%, а в 1994-м – на 22,8%.

Но и здесь есть хорошая новость. МВФ ожидает, что уже в 2021-м экономика Украины вырастет на 3,6%. То есть кризис масштабный, но короткий. Впервые проблемы в экономике возникли не из-за структурных экономических проблем, краха рынков и накопленных дисбалансов, а из-за распространения вируса и карантина.

Более того, восстановятся все, а не только Украина. "Прогнозируется сокращение доходов на душу населения более чем в 170 странах. Ожидается, что как страны с развитой экономикой, так и страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны частично восстановятся в 2021 году", – говорится в отчете.

Кто останется без работы?

В Украине уже сейчас количество регистрируемых случаев безработицы выросло в 10 раз, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 15 апреля. "Количество безработных, зарегистрированных сейчас, увеличивается и резко возросло почти в десять раз по сравнению с тем количеством, которое было перед введением карантина", – сказал премьер-министр.

По состоянию на 13 апреля количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 387,5 тыс. человек, что на 70 тыс., или на 22%, больше по сравнению с показателем на эту же дату прошлого года.

Но это только начало, предполагают в Международной организации труда. Согласно прогнозам, во втором квартале 2020 года кризис, связанный с пандемией COVID-19 , приведет к сокращению на 6,7% общемирового объема рабочего времени, что эквивалентно полному рабочему времени 195 миллионов работников.

Серьезные потери понесут группы стран с самыми разными уровнями доходов, но в наибольшей степени это относится к странам с уровнем доходов выше среднего (7,0 процента, или полное рабочее время 100 млн работников). Это намного превышает по масштабам последствия финансового кризиса 2008-09 годов.

По оценкам МОТ, больше всего пострадают сферы:

гостиничный бизнес;

общественное питание;

обрабатывающая промышленность;

розничная торговля;

коммерческая и административная деятельность.

"Как в развитых, так и в развивающихся странах, работники и предприятия оказались перед лицом катастрофы, – заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер. – Мы должны действовать быстро, решительно и все вместе. От того, насколько безошибочной и оперативной будет наша реакция, зависит, выживем мы или потерпим крах".

Может быть еще хуже

Пандемия может не отступить во второй половине этого года, что приведет к увеличению продолжительности сдерживания, ухудшению финансовых условий и дальнейшим разрушениям глобальных цепочек поставок.

В таком случае, считают в МВФ, мировой ВВП будет падать еще больше: дополнительные минус 3 % в 2020 году, если пандемия будет более продолжительной в этом году, если же пандемия продолжится в 2021 году, экономика может упасть дополнительно на 8%.

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