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МирСпорт

Тариф на газ в Украине: как может вырасти цена

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Тарифы на газ в Украине вырастут на 20%. Несмотря на решение Кабинета министров отсрочить повышение цен на энергоноситель, украинское правительство все-таки пойдет на уступки МВФ.

Этот прогноз в эфире ObozTV озвучила энергетический эксперт Татьяна Бойко. Она уточнила, что любой рост цены на газ приводит к росту цены отопления, в результате чего в Украине увеличится и количество субсидиантов.

"Есть несколько маркеров по увеличению цены. Но это внутренний прогноз, решение за Кабмином", - пояснила эксперт.

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Она добавила, что хотя это и не помешает начать отопительный сезон, но при таких раскладах 55 млрд гривен, заложенных в госбюджете на субсидии, будет недостаточно для выплаты "скидок" на коммунальные тарифы.

"Если не менять систему, то их не хватит. Единственный вариант, как их может хватить - это если будут введены более жесткие критерии для субсидиантов", - подытожила Бойко.

Ранее в эфире ObozTV эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, что Кабинет министров Украины может разбить повышение тарифов на газ для населения на несколько этапов.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 18:00 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVТарифы ЖКХ и субсидииЭкономика Украины: прогнозы
Персона
Татьяна Бойко
Место
Украина
Объекты
тарифыЖКХКабинет министров Украиныгаз
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Белый господин
Белый господин
>>Несмотря на решение Кабинета министров отсрочить повышение цен на энергоноситель, украинское правительство все-таки пойдет на уступки МВФ.<< Я не понял кабинет министров это одно, а правительство, значит, другое. А что, для бандеровской действительности очень удобно. Народ требует правительство в отставку, а тут бац и нет правительства, а есть кабинет министров, который был против повышения. Браво.
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