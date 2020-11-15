Известный американский инвестор спрогнозировал "смерть" доллара

Александр Литвин
Александр Литвин
Mакроэкономика
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Доллар в Украине

Известный американский инвестор, обозреватель Yahoo Finance Роберт Кийосаки заявил о том, что доллар умирает, а покупать нужно серебро, золото или криптовалюту.

Такое заявление он сделал в своем микроблоге Twitter. "Доллар умирает. Серебро по-прежнему доступно каждому. Когда доллар рушится, имеет значение не цена, а то, сколько монет из золота, серебра или биткоинов у вас есть", – написал Кийосаки.

Обозреватель Yahoo Finance Роберт Кийосаки

Отметим, среди ведущих экспертов резкое снижение курса доллара обсуждают уже не первый год. Якобы американская валюта больше не справляется со своей функцией главной резервной "монеты".

Вместе с тем последние недели наблюдается самый высокие за несколько лет курс биткоина. А после экономических проблем, которые возникли из-за пандемии, вырос спрос на серебро и золото, что привело к подорожанию этих драгоценных металлов.

При этом также важно отметить, что криптовалюту на данный момент не признает большинство центробанков. Этот актив не считают платежным средством, а покупая биткоин можно как заработать, так и потерять. Курс не зависит от экономически обоснованных факторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в ближайшие 18 месяцев может взлететь до 340 000 долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов.

Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.

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