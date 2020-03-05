Хотел понравиться Зеленскому и ходил по конкурсам: топ-10 интересных фактов о Денисе Шмыгале

Премьер-министр Денис Шмыгаль в первом же выступлении в Верховной Раде пообещал повысить пенсии и снизить зарплаты министров. Фактически исправил "ошибки" своего "предшественника", на которые указал президент Владимир Зеленский. Послушный и исполнительный – такими словами Шмыгаля характеризует большинство его знакомых.

О главе исполнительной власти Украины известно немногое. Он дал всего несколько интервью и не запомнился громкими скандалами. OBOZREVATEL поговорил с бывшими коллегами действующего премьера, его львовскими знакомыми и собрал топ-10 малоизвестных фактов.

Провинциальный лидер

Собеседники OBOZREVATEL уверены, сейчас Денис Шмыгаль будет тянуть во власть приближенных львовских менеджеров. К примеру, вместо Дмитрия Дубилета министром Кабмина Шмыгаль продавил львовского политика Олега Немчинова, с которым хорошо знаком. Ради этого убрали даже всеобщего любимчика Дубилета.

"Это один из признаков провинциального лидера. Он окружает себя не лучшими кадрами, а теми, кого уже хорошо знает и кого может забрать из своей провинции", – рассказывает собеседник.

Хороший исполнитель

Большую часть карьеры будущий премьер был на вторых ролях. Качественно выполнял задания, организовывал подчиненных, но никогда не делал резких движений.

Хорошо готовился к совещаниям, старался произвести впечатление на Зеленского

Шмыгаль выгодно отличался от других членов команды "Слуги". Он приходил с бумагами, учил материальную часть и запомнился президенту.

Его уже давно рассматривали на должность премьера

Шмыгаль не просто так изначально получил должность не просто министра, а вице-премьера. Это дало ему возможность в случае нехватки голосов стать исполняющим обязанностей премьера.

Во Львове имел свое лобби

Шмыгаля, как рассказали OBOZREVATEL, продвинул в местные органы власти, в том числе, Богдан Козак – относительно крупный львовский предприниматель, владелец "Львивхолод" (поставка готовых пищевых продуктов).

Активно ходил по конкурсам

В Бурштынскую ТЭС Шмыгаль попал по конкурсу, что было его не первым походом в поисках лучшей работы. Также его рассматривали на должность главы Львовской ОГА, но тогда в ОПУ были свои кандидаты, поэтому его отправили в Ивано-Франковскую область.

Надежный и предсказуемый

Таких сюрпризов и информационных провалов, как с Гончаруком, от Шмыгаля, уверены львовские знакомые премьера, ждать не стоит. Он предсказуемый, грамотный и надежный.

Хороший экономист

На Бурштынской ТЭС премьер показывал хорошие результаты работы. Он попал в компанию, оказавшись лучшим кандидатом. У него управленская школа, много навыков.

Новую должность может использовать как трамплин

У Шмыгаля нет связей в Киеве. Живет он временно у друга, параллельно ищет съемное жилье. Работа в качестве премьера, в случае, если он покажет результат, откроет для него двери для работы практически в любой крупной структуре.

Будет сложно найти общий язык с некоторыми министрами

"Представить, как Шмыгаль общается с Миловановым, очень сложно. Они словом разные. В Кабмине откровенно были и более профессиональные люди. Как его воспримут? Насколько быстро новый премьер разберется во внутренней кухни – вопрос", – рассказывает источник.

Биография Шмыгаля:

Шмыгаль родился в 1975 году во Львове. В 2000-х годах занимался бизнесом, занимая разные должности, от менеджера до генерального директора.

В 2009 году он стал руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли Львовской областной государственной администрации.

После 2014 года работал заместителем областного управления Фискальной службы.

В 2018 году Шмыгаль стал директором крупнейшего в регионе производителя электроэнергии – Бурштынской ТЭС.

Согласно декларации, у Шмыгаля есть четыре земельных участка во Львовской области, дом во Львове, стоимостью более 1 млн грн, а также нежилые помещения в Каменке-Бугской стоимостью почти 5 млн грн.

Отметим, OBOZREVATEL также подробно писал о новых министрах Украины и о том, чего ждать от главы Кабмина.

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