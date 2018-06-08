Про монетарний ідіотизм – як новий напрямок у грошово-кредитній політиці

В Україні приблизно 1,5 млрд доларів невикористаних кредитних лімітів від материнських іноземних банків. Приблизно на 700-800 млрд грн може бути нарощений портфель із торгівельного фінансування (це не тільки імпорт товарів широкого вжитку, але і імпорт устаткування для різник виробництв). Відповідні ресурси коштують банкам від 0,5 до 3% в євро. Для кінцевого споживача вони будуть дорожчі. Через недолугу систему захисту прав кредиторів і слабкий інвестиційний клімат, ми не можемо вичерпати вже наявні на ринку джерела. І в цій ситуації продовження розмов про прискорення економічного зростання через "продуктивну емісію", а давайте надрукуємо гривень і роздаймо їх під 2-5% річних, це хитрожопе божевілля, в якому дурним виявляється тільки центральний банк країни.

Тобто приватні банкіри в роботу не беруть "такі проекти", іноземні банкіри не беруть (як правило через високу вірогідність дефолту), а НБУ нехай їх рефінансує а потім буде бігати за тими кому видав рефінансування… Звернення до досвіду США тут зовсім не в тему: 1) НБУ нажаль не є емітентом резервної світової валюти. Якщо випустити багато гривень – вони підуть на валютний ринок. 2) Звідки взялась у США іпотечна криза? Саме через тривалий період низьких % ставок за часів Грінспена. Тобто навіть якщо ваш центробанк є емітентом резервної валюти – штучні перекоси зі ставками призводять до тяжких наслідків. Хочете швидкого зростання для України? Переключайтесь на захист прав кредиторів та поліпшення інвестиційного клімату.