Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что сейчас банковская система государства не работает, а ситуация с ней – еще хуже, чем в 2014 году.

В интервью LIGA.net он отметил, что банковскому сектору критически не хватает реформирования и правильного подхода к регуляции.

"Наша банковская система не работает. С момента банкопада прошло уже почти пять полных лет – достаточно времени для восстановления. Но система пока в худшем состоянии, чем в 2014-м. Она не является реформированной по существу: стоит вспомнить уровень NPL-кредитов в портфелях государственных банков (non-performing loans, кредиты, которые не обслуживаются. – Ред.)", – убежден Петрашко.

"Если бы у нас была правильная регуляция, думаю, пяти лет вполне бы хватило для оздоровления сектора. Об отсутствии кредитования, которое является основной функцией банковской системы, мы уже говорили", – добавил министр.

Банки в Украине vxzone.com

Говоря о перспективах долгосрочного рефинансирования, которое предложил НБУ, глава Минэкономики выразил уверенность в том, что эта идея не сработает.

"От того, что НБУ выдает рефинанс, стимулирование экономики не появится. Реальность сегодня такова, что деньги, полученные от рефинанса, пойдут на финансирование государственного бюджета. В то же время, ресурс банков замороженный из-за депозитных сертификатов. То есть ресурса недостаточно, а то, что есть у банков, идет не на кредитование экономики", – объяснил Петрашко.

"Для того, чтобы мы начали расти на 7-8% в год, нам надо, чтобы около 400 млрд грн кредитов ежегодно выдавала банковская система. Этого нужно достичь. Большинство банков рапортует о том, что на кредиты нет спроса, качественного заемщика нет. А как ему появиться, когда ставка 20%? Должны радикально изменить правила на банковском рынке", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в майском отчете НБУ отмечалось, что в Украине прибыль банковской системы за март 2020 составила всего 97 млн грн на фоне резкого роста объемов отчислений в резервы. Это в 43 раза ниже, чем за март 2019 (4,21 млрд грн).

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