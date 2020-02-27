Форум Level UP Ukraine 2020 в цифрах и фактах

21 февраля в киевском КВЦ "Парковый" состоялся форум Level UP Ukraine 2020, являющийся точкой притяжения бизнеса, власти и общества для системного реформирования украинской экономики и ее перехода на инновационную основу. С 2015 года площадка Level UP Ukraine объединяет представителей украинской власти и международных организаций, собственников бизнеса, иностранных инвесторов, финансистов, экономических экспертов с целью выработки решений, которые трансформируют институциональную среду и содействуют ускорению экономического роста.

Тематика форума Level UP Ukraine 2020 – принципы создания большего. Образование, привлечение инвестиций, приватизация, концессионные механизмы, рынок земли – над этой проблематикой работали участники форума, вырабатывая концепцию взаимодействия в этих вопросах между бизнесом, властью и социумом в интересах национальной экономики.

Форум Level UP Ukraine 2020 стал наиболее масштабным мероприятием за период своего существования, собрав на своей площадке 800 собственников бизнеса, 30 международных инвесторов и более 30 спикеров, которые стали участниками четырех уникальных панелей и двух тематических дискуссий на наиболее актуальные в 2020 году темы.

Привлечение инвестиций является одной из насущных проблем украинской экономики и важнейшей составляющей для ее роста. В ходе панели "Доверие – основа инвестиций: бизнес, общество, власть" министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов акцентировал внимание на том, что Украине ввиду износа основных фондов, достигающего 60%, необходимо от 50 до 100 млрд инвестиций в ближайшие годы, чтобы преодолеть отставание от стран-соседей. Уровень инвестиций в Украине на душу населения министр оценил меньше, чем в $1000, что значительно меньше, чем в соседних государствах. Инструментами привлечения инвестиций Милованов считает смягчение денежно-кредитной политики, приватизацию, концессии, доступные кредиты, реформирование судебной и правоохранительной системы, запуск рынка земли и изменение трудового законодательства.

Олег Устенко, исполнительный директор Фонда Блейзера, отметил, что каждый миллиард долларов инвестиций обеспечивает рост ВВП Украины в пределах 0,1-0,5%. При этом причинами, почему уровень инвестиционной активности в Украине остается низким, Устенко назвал недостаточный уровень защиты прав собственности, работу судебной системы и коррупцию. Устенко подчеркнул, что нынешние темпы роста экономики Украины являются недостаточными, и они должны составлять не менее 5% в год.

Участвовавший в данной панели Гизо Углава, заместитель директора НАБУ, отметил, что его ведомство расследует более 400 уголовных дел, а 70 из них находятся в стадии судебного рассмотрения. По мнению замглавы НАБУ, работа данного органа должна стать более эффективной в связи с недавним запуском Высшего антикоррупционного суда Украины.

Вопросу привлечения инвестиций через приватизацию уделил свое выступление глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко в ходе панели "Инвестиции в инфраструктуру. Вопросы развития концессии и приватизации". По словам Сенниченко, Фонд госимущества планирует в 2020 году выставить на приватизацию от 300 до 500 объектов, в том числе 5 объектов, входящих в перечень "большой приватизации". В госбюджете-2020 заложена сумма в 12 млрд грн от приватизации, но важнейшая задача – не столько доходы в казну, сколько приход инвесторов, которые готовы вкладывать в модернизацию предприятий и расширять социальные гарантии для их сотрудников. По мнению Сенниченко, приватизация, помимо прочего, позволит разорвать порочный круг, когда олигархические группы использовали ресурсы предприятий для финансирования политических проектов, создаваемых для прихода к власти.

Участники данной панели также проанализировали кейсы передачи в концессии морских портов "Ольвия" и "Херсон". Генеральным партнером Форума стал крупнейший холдинг Грузии Georgian Industrial Group – победитель концессионного конкурса по порту "Херсон". Владелец GIG Давид Бежуашвили отметил, что концессионный конкурс был проведен максимально прозрачно, а правительственные структуры Украины оказали комплексную поддержку его участникам.

Слова Бежуашвили подтвердила Наталья Ульянова, автор проекта Level UP Ukraine, основатель и управляющий партнер UNA//PARTNERS, Вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, подчеркнув, вместе с тем, необходимость расширять данную практику на другие отрасли экономики и инфраструктуры. Кроме того, Ульянова отметила, что Level UP Ukraine, будучи площадкой коммуникации и кооперации между бизнесом, властью и обществом, готов выступить платформой, где будут нарабатываться концепции подобных проектов.

В свою очередь Даниэль Барсель, вице-президент Европейского Экономического Сената, заявил, что концессионная модель показала свою жизнеспособность в Украине, а его структура ведет переговоры с региональными властями Украины о реализации ряда инфраструктурных проектов.

Григол Катамадзе, соорганизатор форума Level UP Ukraine и Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, отметил, что его организация подписала меморандум о взаимодействии с Европейским Экономическим Сенатом, согласно которому будет оказываться консультационная помощь украинскому бизнесу, в том числе в вопросах адаптации последнего к требованиям законодательства стран Евросоюза. Катамадзе также подчеркнул важность усиления защиты прав собственности, без чего рассчитывать на масштабный приход инвестиций не приходится.

В современном мире качественное образование становится залогом успешного развития государства и инновационного развития экономики. Ввиду отсутствия эффективной образовательной системы государство рискует попасть в "ловушку бедности", когда отсутствие квалифицированных специалистов приводит к невозможности обеспечить рост производительности труда, валового продукта и, как следствие социальных стандартов. Об этом говорилось в ходе панели "Постоянное развитие: принципы непрерывного образования для бизнеса, власти и взрослого населения страны".

Александр Борняков, замминистра цифровой трансформации Украины, отметил, что на сегодняшнем этапе исторического развития образование должно быть непрерывным процессом, а не ограничиваться 5-летним сроком в университете. Основатель Powercode Владислав Савченко сделал акцент на том, что современные технологии трансформируются каждые 3-6 месяцев, потому пятилетние университетские программы становятся все менее актуальными. В то же время Евгений Булах, директор по продажам и абонентскому обслуживанию компании Vodafone, партнера инновационных решений форума Level UP Ukraine 2020, отметил, что необходимо поддерживать университеты, чтобы их выпускники смогли беспроблемно адаптироваться к рынку труда. Он привел пример Vodafone, которая поддерживает образовательные программы в Государственном университете телекоммуникаций.

О необходимости провести земельную реформу в таком формате, который даст наибольший экономический эффект для национальной экономики говорили в ходе круглого стола "Земельный вопрос: Какой механизм должен заработать в Украине, чтобы реформа сработала?". Большинство экспертов сошлись во мнении, что страхи общества относительно того, что иностранцы будут скупать украинскую землю, являются преувеличенными.

Поскольку Level UP Ukraine является постоянно действующей площадкой, закрытие Форума-2020 означает начало работы над Форумом-2021. Организаторы прогнозируют, что в следующем году Форум будет еще более масштабным и расширит географию участников.

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