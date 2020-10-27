Фиктивный конкурс под одного человека? В Украине главу таможни за день выберет зам по евроинтеграции

В Украине накануне выборов, в пятницу, 23 октября, объявили конкурс на должность главы Государственной таможенной службы. А уже во вторник, 27 октября, замминистра финансов по вопросам евроинтеграции Юрий Драганчук проведет 15-минутные онлайн-собеседования с кандидатами.

Фактически на сбор и подачу документов претендентам дали всего один день – понедельник. Сам же конкурс доверили заму министра, который до этого занимался консалтингом, а сейчас отвечает за европейскую интеграцию. Как сообщают источники OBOZREVATEL, с помощью практически фиктивного конкурса на должность главы таможни хотят назначить гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина. Решение могут принять уже 28 октября.

Кто будет проводить конкурс:

Юрий Драганчук с 2007 по 2017 год работал юристом. С апреля 2015 года, в течение года, на общественных началах занимал должность советника министра экологии и природных ресурсов. После этого в течение двух лет занимал аналогичную должность в Министерстве финансов Украины.

С апреля по сентябрь 2018-го – независимый член Наблюдательного Совета АБ "Укргазбанк". С ноября 2018-го – партнер в инвестиционно-консалтинговой компании Y4 Ukraine.

С 22 апреля по 12 августа 2020-го работал замом министра финансов. А с 12 августа назначен заместителем по вопросам европейской интеграции. Таможней политик не занимался, не является экспертом в налоговом праве.

Напомним, в Украине сразу после увольнения с должности врио главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначения на его место Евгения Ентиса начался масштабный передел власти. Новый главный таможенник начал свою работу с кадровых чисток, и вместо того чтобы прекращать схемы и наполнять бюджет, начал завоевывать влияние.

Ранее Максима Нефьодова уволили с должности главы Государственной таможенной службы Украины 24 апреля. Временно исполняющим обязанности руководителя назначили Михаила Титарчука.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 августа Денис Пудрик стал исполняющим обязанности главы Одесской таможни. Его назначение вызвало критику среди политиков.

Чиновник был люстрирован, поскольку он работал во времена президентства Виктора Януковича. Однако позднее он оспорил это решение в суде и добился компенсации в размере 677 тыс. гривен за вынужденные прогулы.

21 октября Пудрика уволили с должности.