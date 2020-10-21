Уволен "люстрированный" глава Одесской таможни Пудрик

Исполняющий обязанности главы Одесской таможни Денис Пудрик уволен со своей должности.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба. В ведомстве отметили, что за два месяца чиновник показал негативный результат.

В ГМС подчеркнули, что руководитель не смог наладить организацию и контроль качественного выполнения формальностей должностными лицами.

"Зафиксированы многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров. Так, за 17 календарных дней октября на Одесской таможне наблюдалось общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта – на 11,6%", – сказано в сообщении.

Поясняется, что это стало причиной недополучения государственным бюджетом законных платежей.

Также Государственная таможенная служба инициировала полный аудит, результаты которого будут обнародованы после проверки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Пудрик стал исполняющим обязанности главы Одесской таможни 25 августа. Его назначение вызвало критику среди политиков.

Напомним, что чиновник был люстрирован, поскольку он работал во времена президентства Виктора Януковича. Однако позднее он оспорил это решение в суде и добился компенсации в размере 677 тыс. гривен за вынужденные прогулы.