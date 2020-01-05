Есть два сценария: озвучен прогноз курса доллара в Украине в 2020 году

Курс доллара в Украине в 2020 году при позитивном сценарии может укрепиться на отметке 25-27 грн/$, а при негативном – обвалиться до 31-33 грн/$.

Какие факторы будут определять стоимость американской валюты, рассказал в эфире ObozTV экономист Игорь Гарбарук.

По его словам, ситуация с курсом на сегодняшний день "не имеет ничего общего с экономическими процессами".

"Украинская валюта побила все мировые рекорды и стала первой валютой в мире по укреплению. Эти факторы относятся не к экономической плоскости, а к управленческой… Министерство финансов при способствовании Нацбанка занялось продажей облигаций внутреннего государственного займа. Напродавали их столько, что привели в страну спекулятивный капитал, которому дали возможность развернуться и работать под очень выгодные проценты", – пояснил Гарбарук.

По словам экономиста, в результате таких действий правительства была создана финансовая пирамида, "и выходы из этой финансовой пирамиды могут быть абсолютно разными".

"Если в Украину в ближайшем будущем зайдут деньги Международного валютного фонда на уровне 5,5 млрд долларов, как было от правительства заявлено, это будет достаточно мягкий сценарий выхода из этой ситуации. Если не зайдут, то все эти оптимистичные сценарии, где 24,7-27 грн/$, могут быть абсолютно необъективными, потому что тогда доллар может стоить 31-33 грн/$", – отметил он.

"Я очень надеюсь, что до весны никаких потрясений не будет. А что будет осенью – увидим", – заключил Гарбарук.

zik.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, гривня стала мировым рекордсменом, укрепившись за 2019 год по отношению к доллару на 16,5%.

Это снизило инфляцию, но сильно ударило по бюджету – из-за того, что упали доходы от экспорта. Госбюджет-2019 был изначально сформирован на основе курса 28,2 грн/$. 30 декабря 2019 года курс составлял 23,8 грн/$, что создало разницу в 1,6 млрд долларов между ожидаемым уровнем доходов бюджета и реальными сборами. Из-за этого Кабмину пришлось в декабре сократить некоторые расходы на развитие.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 17:30 на ObozTV.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram