Экономика Украины во втором квартале 2020 года обвалилась на 11,4%

Экономика Украины во втором квартале 2020 года вследствие коронакризиса упала на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По это говорится в оперативноми отчете, обнародованном на сайте Госстата в пятницу, 14 августа.

"Реальный ВВП во II квартале 2020 года уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 9,9% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению со II кварталом 2019 года – на 11,4%", – говорится в сообщении.

Падение началось в январе, а до этого с 2016 года экономика Украины росла.

Экономист Владимир Компаниец в Facebook сообщил, что по объему падения это сравнимо с влиянием оккупации территорий в Донецкой и Луганской области.

"В Польше, которую кто-то там пытается догнать, снижение за этот же период составил 7,9%", – добавил Компаниец.

Падение ВВП Украины Facebook Владимира Компанийца

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская экономика по итогам 2020 года сократится на 6%, но худший период уже позади. В последующие годы ее рост составит около 4%. Об этом говорится в обновленном инфляционному отчете за июль 2020 года, опубликованном на сайте НБУ.

Падение экономики в Украине может длиться до октября. При этом коронакриза будет сопровождаться второй волной банкротств предприятий. Об этом заявил бывший заместитель председателя правления НБУ, финансист, экономист Александр Савченко.

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