Доллару прогнозируют провал: почему и когда

Курс доллара может обвалиться после десятилетнего периода роста. При этом действующая монетарная политика, возможно, будет трансформироваться.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, любая экономическая система имеет периоды роста и спада. В монетарной политике также действуют свои четкие правила. Все работает слаженно до тех пор, пока ставки не становятся слишком высокими или слишком низкими.

Высокий курс доллара – само по себе проблема. "Если доллар растет слишком сильно, напряжение в системе увеличивается: не только для экспорта США, но и для развивающихся рынков с их высокой зависимостью от долларового финансирования и экспортных машин", – говорится в отчете Saho Bank.

Шестилетний период "слабого" доллара закончился ровно 11 лет назад. И с того момента американская валюта выросла в цене на целых 22%. Глава отдела стратегии инвестбанка Питер Гарнри напоминает, что вероятность масштабной рецессии в ближайший год – до 40%. Покамест "бакс" остается стабильным в первую очередь из-за достаточно высоких темпов развития американской экономики.

"Есть только одна вещь, которая действительно имеет значение в наши дни, - это глобальная ликвидность доллара. Мы работаем в мире, основанном на долларах, поэтому ликвидность в долларах США является ключевым фактором мировой экономики и финансовых рынков. С 2014 года мир столкнулся со структурной проблемой доллара, его дефицита на фоне политики ужесточения ФРС", – отмечает глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

В более долгосрочной динамике ожидается глобальный сдвиг в сторону сбережений, и США в этой ситуации находятся в уязвимой позиции. Страны с профицитом (излишком) счета текущих операций будут вести себя более сдержанно, а вот США со статусом самого крупного должника в мире окажутся под ударом.

“Мы ждем ряда изменений в глобальной экономической ситуации, которые наряду с несколькими негативными среднесрочными факторами указывают скорее на понижение, чем на повышение доллара в 2019 году”, – говорится в макроэкономическом прогнозе компании Goldman Sachs.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

В октябре стоимость валюты значительно подорожала в первые дни месяца, однако после снова стабилизировалась около 24,4-24,6 грн/$.

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