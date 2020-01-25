Доллар вырастет: аналитик рассказал, сколько будет стоить валюта для украинцев

Курс доллара в Украине продолжит плавно расти и уже в первых числах февраля дойдет до 24,6 грн/$ (на 10-15 коп./$).

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн", – рассказал OBOZREVATEL старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

На минувшей неделе доллар заметно вырос к гривне на разных сегментах валютного рынка на 0,4-1,5%. Так, официальный курс вырос с 23,98 грн до 24,33 грн (+1,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 24,17/24,20 до 24,27/24,30 (+0,4%).

"Примечательно, что в четверг межбанк разошелся с наличным рынком. Наличный доллар продолжил свой рост, а на межбанке он немного снизился. Это может свидетельствовать если не об окончании тенденции по росту доллара, которая длится уже почти месяц с конца декабря, то, о ее вероятном замедлении", – отмечает Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

В Украине курс доллара за первую неделю января снизился на 56 копеек.

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