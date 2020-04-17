Доллар в Украине после карантина пробьет новую отметку: в Кабмине показали, что будет с валютой, ценами и ВВП

В Украине курс доллара в среднем в 2020-м составит 28,85 грн/$, при этом в декабре валюту можно будет купить за 29,95 грн/$. Цены при этом за текущий год вырастут на 5,8%, а ВВП потеряет 4,2%.

Об этом говорится в базовом консесус-прогнозе, опубликованном Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Курс доллара

Базовый прогноз

2020-й – 28,85 грн/$ (29,5 грн/$ в декабре);

2021-й – 30 грн/$ (30,75 грн/$ в декабре);

Негативный прогноз

2020-й – 30 грн/$ (30,5 грн/$ в декабре);

2021-й – 30,7 грн/$ (31,3 грн/$ в декабре);

Позитивный прогноз

2020-й – 27,5 грн/$ (28 грн/$ в декабре);

2021-й – 28 грн грн/$ (28,5 грн грн/$ в декабре);

Инфляция

Базовый прогноз

2020-й – 5,8%;

2021-й – 7,7%;

Негативный прогноз

2020-й – 11,8%;

2021-й – 10,1%;

Позитивный прогноз

2020-й – 3,2%;

2021-й – 5,1%;

Динамика ВВП

Базовый прогноз

2020-й – минус 4,2%;

2021-й – 2,4%;

Негативный прогноз

2020-й – минус 6,6%;

2021-й – 1,5%;

Позитивный прогноз

2020-й – 1,4%;

2021-й – 4,4%:

Консенсус-прогноз разработан для освещения консенсусного видения будущих тенденций и объективной оценки вызовов, стоящих как перед мировой экономикой, так и перед экономикой Украины.

По прогнозам экспертов, Украина будет демонстрировать достаточно глубокое падение в 2020 году – на 4,2%. В 2020 году ускорятся инфляционные процессы до 7% против 4,1% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) в 2019 году. Однако уже в 2021 году ожидается экономический рост на уровне 2,4%. Инфляция замедлится до 5,9% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года).

Наибольшая угроза для экономического восстановления в Украине на по мнению экспертов – это длительное продолжение и усиление внутренних карантинных мероприятий.

По оценке экспертов, значимыми рисками для украинской экономики является дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капиталов (внешние риски) и значительный рост дефицита государственного бюджета и кассовых разрывов в ПФУ, других фондах государственного социального страхования (внутренние риски).

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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